***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.11.2019 14:08
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması (12 Milyar TL)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 12.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
25/11/2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 12.000.000.000.-TL (OnİkimilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800293
BIST
14:22105.996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -592,38
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.892
14:225,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0348
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:226,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:22269,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,81
|Açılış
|: 269,44
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.456.080
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.626.671
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.467.847
|% 14,71
|
|ESCOM
|1,20
|22.518.427
|% 14,29
|
|OZBAL
|1,71
|7.829.387
|% 14,00
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|OYLUM
|4,31
|4.854.495
|% -5,69
|
|ISBTR
|22.589,80
|225.909
|% -4,89
|
|RYGYO
|2,39
|2.302.001
|% -4,78
|
|IEYHO
|0,40
|35.359.186
|% -4,76
|
|THYAO
|13,58
|1.424.066.235
|% -0,44
|
|GARAN
|9,97
|364.632.240
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,40
|352.792.926
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.509.401
|% -0,27
|
|ASELS
|19,10
|248.622.081
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,40
|352.792.926
|% 1,27
|
|THYAO
|13,58
|1.424.066.235
|% -0,44
|
|IEYHO
|0,40
|35.359.186
|% -4,76
|
|PETKM
|3,70
|273.509.401
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.626.406
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3781
|7,4151
|% 0,90
|
|Frank
|5,7363
|5,7709
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5276
|1,5353
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,07
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,79
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,77
|
|Yarım
|860
|882
|0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|0,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:35FONET
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 595 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, EREGL, KRDMD
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -580, 22 kaybederek (% -0.57 ) 101, 726
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, OZBAL, MEMSA, VAKFN, MTRYO, TKURU, LINK
-
14:33
TKURU, TUCLK, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında