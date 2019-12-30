***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 12.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.12.2020İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.12.2019Ek Açıklamalarİlgi: 25.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide belirtilen özel durum açıklamamızda, Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 12.000.000.000 (On iki milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde kira sertifikası ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 12.000.000.000 (On iki milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 26/12/2019 tarih ve 76/1667 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde ilan edilmiştir. Onaylı İhraççı Bilgi dokümanı ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Tarafından Onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı_26122019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805794BIST