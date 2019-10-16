***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
16.10.2019 10:08
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDVVRKE1970 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 49
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDVVRKE1970
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 28.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 148.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 3.289.423,47 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 148.500.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRDVVRKE1970 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793414
BIST