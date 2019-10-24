***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDVVRK12043 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 8.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 30.01.2020Vade (Gün Sayısı) 98Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,4904Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDVVRK12043Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 24.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.01.2020 29.01.2020 30.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 350.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarVakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı TRDVVRK12043 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının nitelikli yatırımcılara (halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794543BIST