***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
24.10.2019 16:49
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDVVRK12043 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 30.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,4904
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDVVRK12043
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 24.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.01.2020 29.01.2020 30.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 350.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı TRDVVRK12043 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının nitelikli yatırımcılara (halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794543
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