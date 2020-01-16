***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDVVRK12035 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 8.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 16.01.2020Vade (Gün Sayısı) 92Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,2515Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,90Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDVVRK12035Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 16.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 16.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 4.877.249,85 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 150.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDVVRK12035 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813147BIST