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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

16.01.2020 12:01
GÜNCEL HABERLER



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDVVRK12027 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDVVRK12027
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 207.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 6.380.832,5 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 207.500.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRDVVRK12027 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813149


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BNTAS 3,18 87.071.900 % 14,39  
ALKIM 46,10 53.384.274 % 12,27  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6412 7,6795 % 0,09  
Frank 6,0750 6,1116 % 0,03  
Riyal 1,5600 1,5678 % -0,11  
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Altın Gr. 294 294 -0,48  
Cumhuriyet 1.945 1.975 23,00  
Tam 1.935 1.983 -0,58  
Yarım 935 959 -0,28  
Çeyrek 469 480 -0,15  
Gümüş.Ons 17,98 18,02 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,00  
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