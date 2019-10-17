***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.10.2019 16:53
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPASLAN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri Bağımsız Üye Değil
EVREN UÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Uluslararası Bankacılık Yöneticisi, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Y.K.Üyesi Bağımsız Üye Değil
SELİM SABRİ GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Risk İzleme Yöneticisi Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793777
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 759,01
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,8676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0167
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8505
18:056,5358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
18:05282,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 282,06
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44