***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.12.2019 15:53
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/02/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 8.000.000.000.-TL (SekizMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 07.02.2019 tarih ve 8/182 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 147.790.000.-TL (YüzKırkYediMilyonYediYüzDoksanBinTürkLirası) tutarında ve azami 110 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804575
BIST
17:38111.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 639,19
|Açılış
|: 111.041
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|Önceki Kapanış
|: 110.599
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111.636
En Düşük
110.859
17:385,9391
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,9340
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En Düşük
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|: 282,48
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|Önceki Kapanış
|: 282,72
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282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,34
|717.259.914
|% 19,14
|
|MTRYO
|7,01
|10.815.975
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.428.773
|% 13,01
|
|GOODY
|3,99
|166.125.710
|% 10,83
|
|EUKYO
|1,76
|7.864.965
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|18.600.950
|% -14,29
|
|FLAP
|4,40
|64.770.295
|% -13,21
|
|EUYO
|1,19
|10.718.820
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,30
|18.664.951
|% -10,34
|
|KOZAA
|10,29
|1.168.319.102
|% 9,00
|
|THYAO
|13,73
|920.873.011
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,34
|717.259.914
|% 19,14
|
|SISE
|5,25
|401.020.672
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,10
|387.202.430
|% 3,21
|
|IHLGM
|0,97
|186.711.162
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,71
|274.204.263
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,44
|176.451.934
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,29
|1.168.319.102
|% 9,00
|
|KRDMD
|2,55
|260.272.231
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7195
|7,7582
|% 0,11
|
|Frank
|6,0276
|6,0639
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,12
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,17
|