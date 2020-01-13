***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.01.2020 10:19
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL (OnİkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 250.000.000.-TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 110 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811999
BIST
13:56120.398
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|68.044.359
|% 19,20
|
|AYEN
|4,30
|87.390.450
|% 18,13
|
|RYSAS
|6,72
|95.628.146
|% 17,07
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|RYGYO
|6,07
|71.519.129
|% 15,40
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|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
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|INFO
|6,50
|2.190
|% -7,01
|
|NIBAS
|5,00
|24.298
|% -5,12
|
|BRYAT
|77,70
|6.015.927
|% -2,51
|
|SAMAT
|1,68
|1.908.040
|% -2,33
|
|ALCAR
|70,15
|10.325.131
|% -2,30
|
|THYAO
|14,67
|1.237.723.647
|% 1,87
|
|PETKM
|4,01
|747.595.619
|% 2,56
|
|HALKB
|6,68
|457.554.731
|% 3,25
|
|KRDMD
|2,94
|370.810.812
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|313.324.794
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|313.324.794
|% 3,29
|
|PETKM
|4,01
|747.595.619
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,94
|370.810.812
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,74
|196.843.578
|% 2,35
|
|IEYHO
|0,71
|62.169.894
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5882
|7,6262
|% -0,81
|
|Frank
|5,9991
|6,0352
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5575
|1,5653
|% -0,29
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-8,99
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,59
|
|Yarım
|931
|955
|-9,48
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
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|B. Petrol
|65,03
|65,03
|0,05
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