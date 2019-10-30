***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 30.10.2019 tarihli kararı ile Borsa İstanbul A.Ş Yönetim Kurulunun 27/09/2019 tarihli ve 2019/182 sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.10.2019 tarih ve 2019/65 sayılı Duyuru ile ilan edilen Yeni Pazar Yapısı değişiklikleri nedeniyle şirketimiz paylarının işlem gördüğü Gelişen İşletmeler Pazarı'nda (GİP) tek fiyat işlem yöntemi kalıcı olarak belirlendiği için mevcut piyasa yapıcılık faaliyeti sözleşmesinin 01.11.2019 tarihli Borsa seansının bitiminden geçerli olmak üzere feshedilmesine, karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795525BIST