***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.460 20.837.043 147.200.104 147.200.104Transferler20.837.043 -20.837.043 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.275.506 14.275.506 14.275.506Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 14.275.506 161.475.610 161.475.610Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540Transferler1.657.666 13.825.770 -15.483.436 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.445.690 16.445.690 16.445.690Kar Payları-12.220.000 -12.220.000 -12.220.000Dönem Sonu Bakiyeler11 52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 16.445.690 166.909.230 166.909.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.553.898 504.032Dönem Karı (Zararı)16.445.690 14.275.506Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-18.678.753 -15.950.132Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.861 15.894Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.942 21.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler49.942 21.722Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-325.823 -772.269Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.270.547 -387.214Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.398.921 -14.296.582Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -13.398.921 -14.296.582İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.748.265 -531.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.982.979 -13.290.233Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.742.813 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.228.252 -11.400.202Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-738 -1.794.239Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.336 -18.387Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.316 -77.405Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.749.916 -14.964.859Alınan Temettüler14 325.823 772.269Alınan Faiz2.054.763 1.149.394Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-18.183.269 -7.650.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri31.606.665 21.197.228YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.421.967 -503.268İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 258.912Ödenen Temettüler-12.220.000 0Ödenen Faiz15 -201.967 -762.180YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.131.931 764NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.131.931 764DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 28.860 2.498DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 15.160.791 3.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 15.160.791 28.860Finansal Yatırımlar17 128.914.783 127.190.993Ticari Alacaklar13.058.024 22.383.086İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.808.024 11.133.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.250.000 11.250.000Diğer Alacaklar9.461.299 12.832.393İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 9.324.153 12.703.963İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 137.146 128.430Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar112.450 2.916Diğer Dönen Varlıklar6 432.396 399.088ARA TOPLAM167.139.743 162.837.336TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR167.139.743 162.837.336DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14.097 28.958TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.097 28.958TOPLAM VARLIKLAR167.153.840 162.866.294KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar0 738İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 738Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 23.338 15.002Kısa Vadeli Karşılıklar80.560 59.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar80.560 59.545Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler50.834 46.518ARA TOPLAM154.732 121.803TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.732 121.803UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar89.878 60.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar89.878 60.951TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.878 60.951TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER244.610 182.754ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar166.909.230 162.683.540Ödenmiş Sermaye11 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 17.826.859 17.826.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 4.370.408 2.712.742Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları76.266.273 74.660.503Net Dönem Karı veya Zararı16.445.690 15.483.436TOPLAM ÖZKAYNAKLAR166.909.230 162.683.540TOPLAM KAYNAKLAR167.153.840 162.866.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 31.606.665 32.447.228 48.335 0Satışların Maliyeti12 -29.858.400 -31.915.545 -46.402 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.748.265 531.683 1.933 0BRÜT KAR (ZARAR)1.748.265 531.683 1.933 0Genel Yönetim Giderleri13 -2.176.059 -1.790.478 -687.424 -544.369Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 17.331.321 16.535.971 4.576.392 13.550.449Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -251.808 -239.474 -251.621 381.679ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.651.719 15.037.702 3.639.280 13.387.759FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.651.719 15.037.702 3.639.280 13.387.759Finansman Giderleri15 -206.029 -762.196 -15.857 -288.825SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934DÖNEM KARI (ZARARI)16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 0,32000000 0,27000000 0,07000000 0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.445.690 14.275.506 3.623.423 13.098.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795664BIST