***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA)27.12.2019 tarihli (bugün) Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin %51 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin mevcut 92.500.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nakit artırımla 95.000.000 TL'ye çıkarılmasına nakit artırıma konu 2.500.000 TL'nin %51 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.275.000 TL'sinin şirketimiz tarafından nakden ödenmesine karar verilmiştir.Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 58.500.000 TL nominal tutarlı paya karşılık %19,50 oranında ortağıdır. Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin ayrıca 41.500.000 TL ödenmiş sermayeli İklimya Elektrik Üretim A.Ş.'ye de 39.177.950 TL nominal tutarlı paya karşılık %94,41 oranında ortaklığı bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805658BIST