***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(İKLİMYA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. HAKKINDA)Girişim şirketimiz Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %94,40 sermaye oranı ile bağlı ortaklığı olan İklimya Elektrik Üretim A.Ş'nin 30.12.2019 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında Şirket unvanının ‘'Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'' olarak değiştirilmesine ve şirketin mevcut 41.500.000 TL tutarındaki sermayesinin 1.500.000 TL nakit artırımla 43.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırımına konu 1.500.000 TL'nin %94,40 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.414.049,61 TL'sinin Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805929BIST