***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 66.868.898 83.607.236 13.540.527 19.552.965Satışların Maliyeti15 -56.641.407 -76.261.804 -11.056.217 -14.936.231TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.227.491 7.345.432 2.484.310 4.616.734BRÜT KAR (ZARAR)10.227.491 7.345.432 2.484.310 4.616.734Genel Yönetim Giderleri-8.094.692 -6.911.502 -2.585.750 -2.530.177Pazarlama Giderleri-2.272.189 -1.079.110 -937.496 -344.561Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 55.716.815 34.656.072 10.887.212 26.737.097Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -614.749 -821.194 -402.587 -539.473ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.962.676 33.189.698 9.445.689 27.939.620Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.343.545 0 16.893 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 133.487 -164.499 95.215 22.928FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.439.708 33.025.199 9.557.797 27.962.548Finansman Gelirleri131.561 204.359 81.945 -714.151Finansman Giderleri17 -8.421.859 -12.599.496 -1.922.452 -6.487.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.149.410 20.630.062 7.717.290 20.761.033Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.823.297 5.698.875 -1.514.746 6.558.504Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -746.763 -1.157.025 389.550 -700.994Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -5.076.534 6.855.900 -1.904.296 7.259.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.326.113 26.328.937 6.202.544 27.319.537DÖNEM KARI (ZARARI)45.326.113 26.328.937 6.202.544 27.319.537Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.277.239 7.111.302 1.679.984 5.733.992Ana Ortaklık Payları37.048.874 19.217.635 4.522.560 21.585.545Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,53000000 0,27000000 0,06000000 0,31000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.737.882 24.213.029Dönem Karı (Zararı)45.326.113 26.328.937Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-43.107.412 -20.541.449Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.416.743 1.171.667Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-218.985 194.382Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -218.985 194.382Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler593.769 -59.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler593.769 -59.368Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-15.156.708 12.185.818Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16 -29.355.306 -31.000.331Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-133.487 164.499İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -133.487 164.499Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 5.823.297 -5.698.875Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-4.311.040 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.479 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-8.479 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-8.951 3.032.442İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.683.155 -2.151.687Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.621.360 -1.820.326Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler292.509 -1.190.811Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler535.938 -1.137.292Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-749.932 -1.956.442Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.282.219 -16.329.507Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-198.080 97.272Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.599.697 16.526.043İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.602 3.659.376Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)523.662 2.768.739Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-417.060 890.637Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.901.856 3.635.801Alınan Faiz131.561 164.634Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri31.606.665 21.197.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-251.114 -252.665Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -651.086 -531.969YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.863.071 -2.568.137Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-3.907.508 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-14.358.269 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.479 58.473Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.479 58.473Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.500.925 -2.626.610Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-122.848 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.580.495 -19.423.158İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.058.839İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.058.839İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.823.969 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.823.969 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.553.237 -5.683.675Ödenen Temettüler-6.553.973 -1.389.031Ödenen Faiz-8.238.415 -12.350.452YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.294.316 2.221.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.294.316 2.221.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.049.622 2.598.392DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.343.938 4.820.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 17.343.938 8.049.622Finansal Yatırımlar20 272.797.477 259.119.222Ticari Alacaklar7 19.968.387 17.119.091İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 101.400 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.866.987 17.119.091Diğer Alacaklar9 1.062.723 1.202.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.062.723 1.202.201Stoklar10 6.398.286 6.934.224Peşin Ödenmiş Giderler8 1.211.067 410.048Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 0 139.548Diğer Dönen Varlıklar13 3.448.736 3.497.942ARA TOPLAM322.230.614 296.471.898TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR322.230.614 296.471.898DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 14.401.260 14.401.260Diğer Alacaklar9 468.482 481.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar468.482 481.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 7.845.090 7.711.603Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.582.848 13.148.960Maddi Duran Varlıklar12 67.075.821 62.609.626Maddi Olmayan Duran Varlıklar112.264 133.429Peşin Ödenmiş Giderler8 85.386 136.473Ertelenmiş Vergi Varlığı18 4.728.457 4.460.241Diğer Duran Varlıklar13 2.832.805 3.130.341TOPLAM DURAN VARLIKLAR115.132.413 106.213.898TOPLAM VARLIKLAR437.363.027 402.685.796KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 2.600.071 4.313.676Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 5.896.495 6.459.500Ticari Borçlar7 3.652.174 12.934.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 5.638.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.652.174 7.296.028Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar535.877 733.957Diğer Borçlar337.766 218.359İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 14.162İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar337.766 204.197Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 95.677 0Kısa Vadeli Karşılıklar431.860 351.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar431.860 351.383Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.314.202 2.731.262ARA TOPLAM15.864.122 27.742.530TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.864.122 27.742.530UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 10.707.935 13.984.562Diğer Borçlar31.303.502 25.086.774İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 30.823.798 24.571.748İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar479.704 515.026Uzun Vadeli Karşılıklar1.184.896 922.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.184.896 922.718Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 15.094.551 9.589.166TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.290.884 49.583.220TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER74.155.006 77.325.750ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar288.790.219 251.278.104Ödenmiş Sermaye14 70.000.000 70.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-7.058.839 -4.597.090Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.820.057 12.360.510Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.765.882 14.058.259Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.765.882 14.058.259Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.765.882 14.058.259Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.791.688 3.430.552Diğer Yedekler14 32.655.004 32.655.004Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları123.767.553 79.645.578Net Dönem Karı veya Zararı37.048.874 43.725.291Kontrol Gücü Olmayan Paylar4 74.417.802 74.081.942TOPLAM ÖZKAYNAKLAR363.208.021 325.360.046TOPLAM KAYNAKLAR437.363.027 402.685.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 71.015.172 14.443.920 201.540.312 64.185.961 265.726.273Transferler99.994 14.343.926 -14.443.920 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.023.637 54.517 19.217.635 28.295.789 9.094.053 37.389.842Kar Payları-1.050.000 -1.050.000 -339.031 -1.389.031Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 -4.597.090 11.828.772 12.036.885 27.378 3.308.419 32.655.004 84.309.098 19.217.635 228.786.101 72.940.983 301.727.084Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046Transferler1.291.035 42.434.256 -43.725.291 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)576.215 37.048.874 37.625.089 8.919.237 46.544.326Kar Payları-2.275.000 -2.275.000 -4.278.973 -6.553.973Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3 -2.461.749 4.226.879 1.765.130 1.765.130Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 459.547 131.408 70.101 -264.160 396.896 -4.304.404 -3.907.508Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 -7.058.839 12.820.057 14.765.882 4.791.688 32.655.004 123.767.553 37.048.874 288.790.219 74.417.802 363.208.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)45.326.113 26.328.937 6.202.544 27.319.537DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.218.213 11.060.905 0 11.006.388Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 1.378.848 12.229.320 0 12.229.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 68.146 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-160.635 -1.236.561 0 -1.222.932Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -160.635 -1.236.561 0 -1.222.932Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.218.213 11.060.905 0 11.006.388TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.544.326 37.389.842 6.202.544 38.325.925Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.919.237 9.094.053 1.679.984 7.716.743Ana Ortaklık Payları37.625.089 28.295.789 4.522.560 30.609.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798089BIST