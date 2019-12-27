***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkVerusa Holding A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkVerusa Holding A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi31.08.2016Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarGeri alınan Verusa Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,96 - 18,00 TL fiyat aralığından 219.616 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin 26.12.2019 tarihi itibariyle Verusa Holding A.Ş. sermayesinde geri alınan payı kalmamıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VERUS, TREVERS00011 26/12/2019 40.163 % 0,06 17,96 % 0,26 127.123,63 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26/12/2019 122.837 % 0,18 17,97 % 0,08 390.031,12 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26/12/2019 28.189 % 0,04 17,98 % 0,04 89.787,39 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26/12/2019 28.277 % 0,04 17,99 % 0 90.350,46 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26/12/2019 150 % 0 18 % 0 480,78 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805446BIST