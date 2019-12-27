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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

27.12.2019 08:30
GÜNCEL HABERLER



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Verusa Holding A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Verusa Holding A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
31.08.2016
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Geri alınan Verusa Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,96 - 18,00 TL fiyat aralığından 219.616 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin 26.12.2019 tarihi itibariyle Verusa Holding A.Ş. sermayesinde geri alınan payı kalmamıştır.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26/12/2019 40.163 % 0,06 17,96 % 0,26 127.123,63 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26/12/2019 122.837 % 0,18 17,97 % 0,08 390.031,12 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26/12/2019 28.189 % 0,04 17,98 % 0,04 89.787,39 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26/12/2019 28.277 % 0,04 17,99 % 0 90.350,46 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26/12/2019 150 % 0 18 % 0 480,78 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805446


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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SMART 11,35 214.627.298 % 19,98  
QNBFB 43,24 15.298.314 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.312.776 % 14,96  
INFO 6,08 119.314 % 14,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6980 7,7366 % 0,09  
Frank 6,0381 6,0745 % 0,30  
Riyal 1,5791 1,5870 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.513 0,91  
Altın Gr. 289 289 0,73  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 17,84 17,89 -0,06  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,00  
B. Petrol 67,99 67,99 0,08  
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