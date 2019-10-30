***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(STANDARD BOKSİT İŞLETMELERİ A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA)Şirketimizin %100 oranındaki Bağlı Ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin 15.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin 5.000.000-TL nakit artırımla 20.000.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 30.10.2019 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795633BIST