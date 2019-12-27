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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2019 18:35
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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

(PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA)
27.12.2019 tarihli (bugün) Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin %49 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin mevcut 92.500.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nakit artırımla 95.000.000 TL'ye çıkarılmasına nakit artırıma konu 2.500.000 TL'nin %49 sermaye payı oranımız doğrultusunda 1.225.000 TL'sinin şirketimiz tarafından nakden ödenmesine karar verilmiştir.
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 58.500.000 TL nominal tutarlı paya karşılık %19,50  oranında ortağıdır. Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin ayrıca 41.500.000 TL ödenmiş sermayeli İklimya Elektrik Üretim A.Ş.'ye de 39.177.950 TL nominal tutarlı paya karşılık %94,41 oranında ortaklığı bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805659


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KENT 180,30 15.035.165 % 14,99  
INFO 6,99 253.355 % 14,97  
ISGYO 1,54 457.023.789 % 13,24  
HDFGS 2,49 127.001.349 % 12,16  
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Altın Gr. 290 290 1,64  
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Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 -0,06  
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