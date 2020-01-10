***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş. tarafından yapılan yeni yatırımlarla birlikte, şirketin sahip olduğu maden sahası sayısı 19 boksit, (alüminyum ana cevheri) 2 bakır ve 1 demir olmak üzere toplam 22 adete yükselmiştir.Boksit cevheri, alüminyumun hammaddesi olup, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen, IV. Grup olarak bilinen, metal madenleri grubu çerçevesinde ruhsatlandırılmaktadır.1. Adana İli Tufanbeyli İlçesi Boksit Sahası2. Konya İli Seydişehir İlçesi Boksit Sahası3. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-1 Boksit Sahası4. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-2 Boksit Sahası5. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-3 Boksit Sahası6. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-4 Boksit Sahası7. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-5 Boksit Sahası8. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-6 Boksit Sahası9. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-7 Boksit Sahası10. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-1 Boksit Sahası11. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-2 Boksit Sahası12. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-3 Boksit Sahası13. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-4 Boksit Sahası14. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-5 Boksit Sahası15. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Bulunan Göksun-1 Boksit Sahası16. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Bulunan Göksun-2 Boksit Sahası17. Karaman İli Çukurbağ Bölgesi Boksit Sahası18. Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Boksit Sahası19. Muğla İli Yatağan İlçesi Boksit Sahası20. Erzincan İli Otlukbeli İlçesi Bakır Sahası21. Tokat İli Erbaa İlçesi Bakır Sahası22. Sivas İli Divriği İlçesi Demir Sahasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811939BIST