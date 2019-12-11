***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiVerusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 52.000.000,00 35.474.739,00 TRY 68,22 Bağlı OrtaklıkAta Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Enerji 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Demir-Çelik 9.650.000,00 3.932.375,00 TRY 40,75 İştirakInnoted Teknoloji A.Ş. Teknoloji 3.600.000,00 1.680.000,00 TRY 46,67 İştirakStandard Boksit İşletmeleri A.Ş. Madencilik 20.000.000,00 20.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 92.500.000,00 45.325.000,00 TRY 49,00 Bağlı OrtaklıkEnda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 300.000.000,00 50.638.240,00 TRY 16,88 Doğrudan ve Dolaylı İştirakAcıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kimya 10.721.700,00 5.071.148,65 TRY 47,30 Bağlı Ortaklıkİklimya Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 41.500.000,00 21.519.245,5 TRY 51,85 Dolaylı İştirakEnerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Enerji Piyasalarının İşletilmesi 61.572.770,00 2.462.910,00 TRY 4,00 Dolaylı İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803097BIST