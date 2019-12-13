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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.12.2019 18:36
GÜNCEL HABERLER



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Enda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 300.000.000,00 80.473.240,00 TRY 26,82 Doğrudan ve Dolaylı İştirak
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 52.000.000,00 35.474.739,00 TRY 68,22 Bağlı Ortaklık
İklimya Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 41.500.000,00 41.500.000,00 TRY 100,00 Dolaylı İştirak
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kimya 10.721.700,00 5.071.148,65 TRY 47,30 Bağlı Ortaklık
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 92.500.000,00 92.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Madencilik 20.000.000,00 20.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Enerji Piyasalarının İşletilmesi 61.572.770,00 2.462.910,00 TRY 4,00 Dolaylı İştirak
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Enerji 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Demir-Çelik 9.650.000,00 3.932.375,00 TRY 40,75 İştirak
Innoted Teknoloji A.Ş. Teknoloji 3.600.000,00 1.680.000,00 TRY 46,67 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803474


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Tam 1.815 1.860 -2,30  
Yarım 877 900 -1,11  
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