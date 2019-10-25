***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 -6.203 -6.203 -6.203 -1.352 -1.352 -1.352 111.627 304.066 295.234 599.300 1.012.137 1.012.137Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.579 288.655 -295.234 -6.579 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)417.527 -781 416.746 416.746 1.352 1.352 1.352 463.625 463.625 881.723 881.723Dönem Karı (Zararı)463.625 463.625 463.625 463.625Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)417.527 -781 416.746 416.746 1.352 1.352 1.352 418.098 418.098Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-240.000 -240.000 -240.000 -240.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 109.031 417.527 -6.984 410.543 410.543 0 0 0 118.206 352.721 463.625 816.346 1.653.860 0 1.653.860Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 0 1.811.575Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler55.732 566.829 -622.561 -55.732 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.063 -1.150 -6.213 -6.213 636 636 636 5.063 445.285 450.348 444.771 444.771Dönem Karı (Zararı)-5.063 -5.063 -5.063 5.063 445.285 450.348 445.285 445.285Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.150 -1.150 -1.150 636 636 636 -514 -514Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-566.828 -566.828 -566.828 -566.828Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 109.031 412.464 -8.719 403.745 403.745 0 0 0 173.938 357.785 445.285 803.070 1.689.518 0 1.689.518Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI303.436 891.329Dönem Karı (Zararı)445.285 463.625Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)445.285 463.625Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler79.126 358.070Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 188.665 118.126Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.671 2.600Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.671 2.600Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.242 7.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 8.534 6.982Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 708 627Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-78.846 -32.424Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -142.920 -71.261Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 64.074 38.837Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.282 225.661Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.735 48.640Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-15.735 48.640Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.758 -5.612Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-364 -844Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-364 -844Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 -15.125 -5.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-213.948 75.148Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-183.199 -507.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -184.272 -509.057İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.073 1.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.964 -110.931İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 21.964 -110.931Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -191.490 -301.680Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -34.782 -1.789Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler125.951 975.568İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 47.526 17.017İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 78.425 958.551Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 10.801 13.109İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.807 8.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -15.388 3.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 52.195 4.736Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları310.463 896.843Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -4.544 -4.088Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -2.483 -1.426YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI183.662 -663.303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.570 1.063Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.570 1.063Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-225.977 -444.534Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -183.329 -409.348Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -42.648 -35.186Verilen Nakit Avans ve Borçlar408.069 -219.832İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar6 408.069 -219.832FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-562.689 -237.677Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.068.188 681.198Kredilerden Nakit Girişleri1.068.188 681.146Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 52Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.042.638 -651.369Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.042.173 -651.369Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-465 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-81.987 -65.845Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.819 0Ödenen Temettüler6 -566.828 -240.000Ödenen Faiz-65.525 -32.922Alınan Faiz142.920 71.261YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.591 -9.651NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.591 -9.651DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 103.283 65.190DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.692 55.539Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 60.381 120.847Ticari Alacaklar1.663.412 1.480.213İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.660.383 1.476.111İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.029 4.102Diğer Alacaklar434.635 867.676İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 295.815 703.884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 138.820 163.792Türev Araçlar1.093 2.028Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 1.093 2.028Stoklar9 772.215 579.054Peşin Ödenmiş Giderler19.284 12.623İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 19.284 12.623Diğer Dönen Varlıklar16.218 830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 16.218 830ARA TOPLAM2.967.238 3.063.271TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.967.238 3.063.271DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.008 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.008 0Maddi Duran Varlıklar1.458.947 1.435.364Arazi ve Arsalar11 192.824 192.824Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 39.976 40.833Binalar11 435.978 438.634Tesis, Makine ve Cihazlar11 739.023 692.549Taşıtlar11 186 221Mobilya ve Demirbaşlar11 26.929 27.102Özel Maliyetler11 5.413 5.713Yapılmakta Olan Yatırımlar11 18.618 37.488Kullanım Hakkı Varlıkları12 63.804 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar169.426 146.867Diğer Haklar13 63 69Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 160.112 137.167Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 9.251 9.631Peşin Ödenmiş Giderler67.711 39.590İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 67.711 39.590TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.762.896 1.621.821TOPLAM VARLIKLAR4.730.134 4.685.092KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar664.723 366.515İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.246 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 6.246 0İlişkili 97.776 50.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.930.158 1.850.827Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 41.997 31.196Diğer Borçlar49.547 130.423İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 49.547 130.423Türev Araçlar2.644 20.129Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 2.644 19.314Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 0 815Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 574 716Kısa Vadeli Karşılıklar3.898 3.190Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.898 3.190Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler58.997 6.802İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 58.997 6.802ARA TOPLAM2.859.190 2.747.126TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.859.190 2.747.126UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar56.832 111İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.563 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 33.563 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.269 111Banka Kredileri5 7.736 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 15.533 111Ticari Borçlar13.625 14.531İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.625 14.531Uzun Vadeli Karşılıklar44.140 38.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 44.140 38.713Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 66.829 73.036TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER181.426 126.391TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.040.616 2.873.517ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.689.518 1.811.575Ödenmiş Sermaye18 190.000 190.000Sermaye Düzeltme Farkları18 9.734 9.734Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 109.031 109.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)403.745 409.958Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)403.745 409.958Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)412.464 417.527Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.719 -7.569Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -636Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -636Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -636Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler173.938 118.206Yasal Yedekler18 173.938 118.206Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 357.785 352.721Net Dönem Karı veya Zararı445.285 622.561TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.689.518 1.811.575TOPLAM KAYNAKLAR4.730.134 4.685.092Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.995.815 3.897.318 1.792.497 1.474.122Satışların Maliyeti19 -4.340.192 -3.112.213 -1.588.031 -1.058.243TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)655.623 785.105 204.466 415.879BRÜT KAR (ZARAR)655.623 785.105 204.466 415.879Genel Yönetim Giderleri21 -48.891 -43.726 -16.564 -12.707Pazarlama Giderleri21 -73.045 -54.673 -27.141 -22.534Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -40.958 -32.685 -16.236 -13.535Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 213.354 399.105 49.638 244.344Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -270.142 -599.703 -63.246 -381.364ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)435.941 453.423 130.917 230.083FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)435.941 453.423 130.917 230.083Finansman Gelirleri23 281.441 500.781 71.317 342.843Finansman Giderleri23 -275.855 -496.191 -73.649 -323.961SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)441.527 458.013 128.585 248.965Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.758 5.612 -489 -3.036Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -2.341 -4.531 -667 -2.041Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 6.099 10.143 178 -995SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)445.285 463.625 128.096 245.929DÖNEM KARI (ZARARI)445.285 463.625 128.096 245.929Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları445.285 463.625 128.096 245.929Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 25 2,34000000 2,44000000 0,67000000 1,29000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.150 416.746 -442 417.048Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 502.688 0 502.688Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.437 -976 -552 -599Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler287 -84.966 110 -85.041Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -85.161 0 -85.161Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi10 120Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar636 1.352 483 -14.867Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)815 1.733 619 -19.061Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)815 1.733 619 -19.061Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-179 -381 -136 4.194Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-179 -381 -136 4.194DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-514 418.098 41 402.181TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)444.771 881.723 128.137 648.110Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları444.771 881.723 128.137 648.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794883BIST