***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.107 7.518 55.108 62.626 2.205.181 72.759 2.277.940Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-12.909 -12.909Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler611 1.763 -36 1.727 1.727 -7 -7 -7 4.186 4.186 6.517 -17.914 -11.397Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.342.586 -20.663 1.321.923 1.321.923 278.479 6.299 6.299 2.652 2.652 287.430 48.821 81.223 80.284 161.507 2.947.228 71.123 3.018.351Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.821 108.719 371.153 479.872 3.229.140 89.115 3.318.255Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler18.358 352.795 -371.153 -18.358 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.961 -4.616 -25.577 -25.577 77.147 17.515 17.515 47 47 94.709 20.961 148.956 169.917 239.049 21.637 260.686Dönem Karı (Zararı)-20.961 -20.961 -20.961 20.961 148.956 169.917 148.956 21.661 170.617Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.616 -4.616 -4.616 77.147 17.515 17.515 47 47 94.709 90.093 -24 90.069Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-27.345 -27.345Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.317.816 -24.523 1.293.293 1.293.293 339.733 6.994 6.994 2.012 2.012 348.739 67.179 482.475 148.956 631.431 3.468.189 83.407 3.551.596Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.717.368 -357.406Dönem Karı (Zararı)170.617 102.853Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)170.617 102.853Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.680.798 -570.644Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 455.203 335.647Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler53.527 20.135Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 22.208 5.046Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 31.319 15.089Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-66.067 204.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 18.962 20.656Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -21.807 15.371Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -7.225 87.680Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -55.997 80.559Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler454.919 173.848Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -417.882 -313.622Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 872.801 487.470Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler51.397 830.073Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-202.934 65.415Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-202.934 65.415Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler155.025 46.000İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler155.025 46.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.266 -33.712Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.548 -6.630Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.548 -6.630Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 774.010 -2.205.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-114.603 146.864Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -60 1.869Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler522.429 -265.650İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)15.771 -33.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)506.658 -232.451Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.581 -259.318İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-59.581 -259.318Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-400.378 -1.108.153Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-33.897 -30.566Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-286.792 1.732.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.251 23.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-293.043 1.709.459Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)97.271 18.799Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.332 6.149İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.332 6.149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.073 50.827Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.397 -39.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)45.470 89.878Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.736.812 -320.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -11.742 -16.740Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -7.702 -19.739YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.568.838 -2.828.478Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -11.397İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -15.736 -1.155.875Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.272 8.875Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.272 8.875Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-442.833 -700.067Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -302.014 -569.217Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -140.819 -130.850Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.115.541 -970.014İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar8 -1.115.541 -970.014FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI120.541 1.600.757Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.053.917 5.291.223Kredilerden Nakit Girişleri5.053.917 5.291.223Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.359.015 -3.550.347Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.355.289 -3.556.305Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.726 5.958İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3.767 34.556Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-54.995 0Ödenen Temettüler-27.345 -12.909Ödenen Faiz-913.670 -475.388Alınan Faiz417.882 313.622YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)269.071 -1.585.127Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-12.130 99.354NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)256.941 -1.485.773DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.278.962 1.991.848DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.535.903 506.075Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.568.592 3.085.661Ticari Alacaklar3.012.064 3.583.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 38.826 54.597İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.973.238 3.528.669Diğer Alacaklar717.340 276.971İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 397.251 13.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 320.089 263.446Türev Araçlar87.109 84.660Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 58.787 68.025Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 28.322 16.635Stoklar11 3.229.235 2.861.739Peşin Ödenmiş Giderler109.386 98.071İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 109.386 98.071Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12.017 6.575Diğer Dönen Varlıklar40.113 39.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 40.113 39.283ARA TOPLAM9.775.856 10.036.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.775.856 10.036.226DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar64.877 49.081Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 64.877 49.081İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar13 1.039.387 1.140.630Ticari Alacaklar32.419 5.854İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 32.419 5.854Diğer Alacaklar3.241.235 2.506.482İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.236.596 2.504.781İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.639 1.701Maddi Duran Varlıklar3.352.323 3.334.707Arazi ve Arsalar14 630.134 625.381Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 125.469 126.962Binalar14 1.412.715 1.407.645Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.063.794 1.012.240Taşıtlar14 2.810 3.179Mobilya ve Demirbaşlar14 80.549 94.306Özel Maliyetler14 13.980 25.120Yapılmakta Olan Yatırımlar14 22.872 39.874Kullanım Hakkı Varlıkları15 137.436 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar782.926 738.390Şerefiye197.793 197.793Diğer Haklar16 16.515 18.762Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri16 498.096 448.079Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 70.522 73.756Peşin Ödenmiş Giderler72.334 49.752İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 72.334 49.752Ertelenmiş Vergi Varlığı27 174.512 93.452Diğer Duran Varlıklar11.373 6.248İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar20 11.373 6.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.908.822 7.924.596TOPLAM VARLIKLAR18.684.678 17.960.822KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.184.783 4.427.098İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.983 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 7.983 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.176.800 4.427.098Banka Kredileri7 6.129.039 4.424.507Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 47.761 2.591Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.591.551 2.000.447İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.591.551 2.000.447Banka Kredileri7 1.591.551 2.000.447Ticari Borçlar5.506.791 5.792.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 10.615 4.364İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 5.496.176 5.788.213Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 202.287 105.016Diğer Borçlar66.827 50.728İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 53.536 49.769İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.291 959Türev Araçlar27.225 250.205Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 25.173 235.841Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 2.052 14.364Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 140 493Kısa Vadeli Karşılıklar471.402 554.699Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 471.402 554.699Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler421.071 375.735İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 421.071 375.735ARA TOPLAM14.472.077 13.556.998TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.472.077 13.556.998UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar225.410 749.486İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.903 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 19.903 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar205.507 749.486Banka Kredileri7 130.795 742.077Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 74.712 7.409Ticari Borçlar13.625 14.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 13.625 14.631Uzun Vadeli Karşılıklar176.215 164.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 124.159 111.100Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 52.056 53.788Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 236.796 147.739Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler8.959 8.825İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler8.959 8.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER661.005 1.085.569TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.133.082 14.642.567ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.468.189 3.229.140Ödenmiş Sermaye21 335.456 335.456Sermaye Düzeltme Farkları688.315 688.315Paylara İlişkin Primler (İskontolar)103.776 103.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.293.293 1.318.870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.293.293 1.318.870Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 1.317.816 1.338.777Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.523 -19.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)348.739 254.030Yabancı Para Çevrim Farkları339.733 262.586Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)6.994 -10.521Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)6.994 -10.521Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.012 1.965Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)21 2.012 1.965Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler67.179 48.821Yasal Yedekler21 67.179 48.821Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 482.475 108.719Net Dönem Karı veya Zararı148.956 371.153Kontrol Gücü Olmayan Paylar83.407 89.115TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.551.596 3.318.255TOPLAM KAYNAKLAR18.684.678 17.960.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 12.006.532 10.615.060 4.180.565 3.617.319Satışların Maliyeti22 -8.964.779 -7.379.846 -3.174.900 -2.253.689TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.041.753 3.235.214 1.005.665 1.363.630BRÜT KAR (ZARAR)3.041.753 3.235.214 1.005.665 1.363.630Genel Yönetim Giderleri24 -290.728 -248.301 -92.514 -86.121Pazarlama Giderleri24 -1.368.927 -1.360.182 -497.086 -509.523Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -186.645 -177.187 -63.623 -67.226Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 903.359 912.641 185.662 417.794Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -1.199.510 -2.631.388 -170.658 -1.483.039ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)899.302 -269.203 367.446 -364.485Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -155.025 -46.000 -25.795 -46.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)744.277 -315.203 341.651 -410.485Finansman Gelirleri26 1.770.615 3.420.476 429.693 2.137.193Finansman Giderleri26 -2.336.009 -3.036.132 -617.241 -1.757.859SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)178.883 69.141 154.103 -31.151Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.266 33.712 -34.421 21.303Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -6.310 -14.048 -1.854 -4.853Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -1.956 47.760 -32.567 26.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)170.617 102.853 119.682 -9.848DÖNEM KARI (ZARARI)170.617 102.853 119.682 -9.848Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.661 22.569 6.204 11.333Ana Ortaklık Payları148.956 80.284 113.478 -21.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal Bedeli 1Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 28 0,44000000 0,24000000 0,34000000 -0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.671 443.733 -1.806 445.071Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 535.781 0 535.781Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.839 -4.275 -2.258 -2.603Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.168 -87.773 452 -88.107Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -88.628 0 -88.628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.168 855 452 521Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar94.740 218.131 -29.787 115.630Yabancı Para Çevrim Farkları77.147 202.296 -42.068 138.616Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)77.147 202.296 -42.068 138.616Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)60 -1.870 460 -2.336Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)60 -1.870 460 -2.336Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.495 22.219 15.285 -27.073Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)22.495 22.219 15.285 -27.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.962 -4.514 -3.464 6.423Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-13 374 -101 467Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-4.949 -4.888 -3.363 5.956DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.069 661.864 -31.593 560.701TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)260.686 764.717 88.089 550.853Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.637 29.187 6.207 17.314Ana Ortaklık Payları239.049 735.530 81.882 533.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797015BIST