***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR-Eurasia Rating, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını "A (Trk)" ve "A-1 (Trk)" olarak, görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ülke tavanı olan ‘BBB-' olarak, görünümlerini ise ‘Negatif' olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804415BIST