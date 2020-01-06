***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2018 - 07.05.2018 - 06.07.2018 - 04.09.2018 - 02.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.03.2018, 07.05.2018, 06.07.2018, 04.09.2018 ve 02.11.2018 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Rekabet Kurulu, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Vestel Ticaret AŞ'nin ilgili Kanun'un maddesini ihlal etmediğine ve aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına yargı yolu açık olmak üzere karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807741BIST