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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24.12.2019 14:27
GÜNCEL HABERLER



***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
15/11/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
26/12/2019
Saati
09:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2018 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyelerinin onaylanması, 9. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 13. Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamızın, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 26.12.2019 tarihi, Perşembe günü saat 09:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde mevcut Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binasında aşağıda verilen gündem uyarınca çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir:
  Açılış ve Toplantı  Başkanlığının oluşturulması,   2018 yılı Yönetim  Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi   2018 yılı Bağımsız  Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,   2018 yılı Finansal Tablolarının  okunması, müzakeresi ve tasdiki,   2018 yılı  faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu  Üyelerinin ibrası,   2018 yılı kârının  kullanım şeklinin belirlenmesi,   2019 yılı hesap  dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması,   Faizsiz Bankacılık  Danışma Komitesi üyelerinin onaylanması,   Mevduat ve Katılım  Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım  Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim  Kurulu'nun yetkilendirilmesi,   Yönetim kurulu  üyelerinin belirlenmesi,   Yönetim Kurulu  Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,   Yönetim Kurulu  Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa  edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli  kararın alınması,   Dilekler ve kapanış.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804960


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Tam 1.880 1.927 9,85  
Yarım 909 932 4,76  
Çeyrek 456 466 2,39  
Gümüş.Ons 17,59 17,61 0,16  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,03  
B. Petrol 66,75 66,75 0,36  
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