***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
26.12.2019 14:31
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/12/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
30/12/2019
Saati
09:00
Adresi
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2018 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyelerinin onaylanması, 9. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 13. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
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Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
24/12/2019 tarihinde duyurusu gerçekleştirilen ve 26/12/2019 tarihinde yapılması planlanan Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/12/2019 tarihine ertelenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805299
BIST