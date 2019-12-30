***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/12/2019, 26/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/12/2019Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2018-31.12.2018Tarih30/12/2019Saati09:00AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İSTANBULGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2018 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyelerinin onaylanması, 9. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 13. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1.Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2.2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 3.2018 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 4.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi. 5.2018 yılı kârının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif kararı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 6.2019 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. 7.Bankamız Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyeleri BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla belirlenerek oybirliği ile karar verildi. 8.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 9.Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2019 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarVakıf Katılım Bankası A.Ş.nin 30.12.2019 tarihi itibarı ile yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805836BIST