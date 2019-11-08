***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)254.071 223.171DİĞER KAPSAMLI GELİRLER49.091 -26.132Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar49.091 -26.132Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri62.267 -34.005Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.176 7.873TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)303.162 197.039Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 0 138.132 1.107.885 0 1.107.885TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518Yeni Bakiye905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 -6.518 138.132 1.101.367 0 1.101.367Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.132 0 -26.132 0 0 223.171 197.039 0 197.039Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 115.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 -177 -177 0 0 0 0 0 0 0 -177 0 -177Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.252 0 -33.252 209.828 -6.518 223.171 1.413.229 0 1.413.229Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.091 0 49.091 0 0 254.071 303.162 0 303.162Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 320.397 -325.397 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.189 0 -1.189 0 28.800 0 28.800 214.828 313.878 254.071 1.841.892 0 1.841.892Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİIV-1 1.713.513 1.188.441 614.020 473.696Kredilerden Alınan Kar Payları1.476.038 1.053.905 513.679 419.235Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler17.342 16.053 4.752 6.261Bankalardan Alınan Gelirler4.138 5.490 1.336 3.055Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler173.219 103.950 73.824 42.079Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.167 0 3.575 -4.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar156.268 103.950 64.808 46.176İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler9.784 0 5.441 0Finansal Kiralama Gelirleri11.991 6.474 4.459 2.571Diğer Kar Payı Gelirleri30.785 2.569 15.970 495KÂR PAYI GİDERLERİ (-)IV-2 -1.280.407 -738.017 -434.410 -288.746Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-929.468 -588.230 -310.312 -217.531Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-326.318 -145.654 -112.737 -68.283Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-8.869 -4.133 -5.606 -2.932İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-15.752 0 -5.755 0Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)433.106 450.424 179.610 184.950NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ60.332 33.484 24.659 8.725Alınan Ücret ve Komisyonlar98.603 49.898 38.214 17.219Gayri Nakdi Kredilerden52.094 26.447 17.906 9.797DiğerIV-12 46.509 23.451 20.308 7.422Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-38.271 -16.414 -13.555 -8.494Gayri Nakdi Kredilere-43 -49 0 -1DiğerIV-12 -38.228 -16.365 -13.555 -8.493TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 379.291 189.369 109.428 92.098Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-4.648 -3.206 -3.249 -419Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)351.833 151.425 97.844 62.807Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)32.106 41.150 14.833 29.710DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 75.285 11.578 21.556 6.844FAALİYET BRÜT KÂRI948.014 684.855 335.253 292.617BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -237.588 -76.196 -73.926 -39.372DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-20.874 -78.637 -3.656 -35.795PERSONEL GİDERLERİ (-)-182.553 -115.917 -62.879 -47.756DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -166.196 -131.552 -52.244 -43.635NET FAALİYET KARI (ZARARI)340.803 282.553 142.548 126.059BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 340.803 282.553 142.548 126.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -86.732 -59.382 -39.171 -26.618Cari Vergi Karşılığı-79.553 -61.581 -26.201 -28.490Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-19.330 -7.960 -9.846 -3.354Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12.151 10.159 -3.124 5.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 254.071 223.171 103.377 99.441DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 254.071 223.171 103.377 99.441Grubun Karı (Zararı)254.071 223.171 103.377 99.441Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00249000 0,00241000 0,00101000 0,00104000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.476.607 9.473.971 10.950.578 1.992.059 5.007.309 6.999.368Nakit ve Nakit Benzerleri161.069 6.542.084 6.703.153 942.499 4.582.514 5.525.013Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 158.441 4.793.960 4.952.401 942.519 3.193.471 4.135.990BankalarI-3 2.723 1.754.306 1.757.029 783 1.392.839 1.393.622Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-95 -6.182 -6.277 -803 -3.796 -4.599Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 794.998 794.998 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 794.998 794.998 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 1.250.969 2.070.682 3.321.651 1.032.453 409.634 1.442.087Devlet Borçlanma Senetleri1.090.726 2.070.682 3.161.408 928.011 409.634 1.337.645Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar160.243 0 160.243 104.442 0 104.442Türev Finansal Varlıklar64.569 66.207 130.776 17.107 15.161 32.268Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-2 64.569 66.207 130.776 17.107 15.161 32.268Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.759.645 6.819.240 15.578.885 8.779.246 4.708.744 13.487.990KredilerI-5 9.043.347 6.274.312 15.317.659 8.906.282 4.660.946 13.567.228Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 58.366 92.797 151.163 47.192 75.141 122.333İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 0 503.262 503.262 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 503.262 503.262 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-342.068 -51.131 -393.199 -174.228 -27.343 -201.571SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.819 0 4.819 4.996 0 4.996İştirakler (Net)I-7 4.719 0 4.719 4.896 0 4.896Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.719 0 4.719 4.896 0 4.896Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 422.149 0 422.149 286.945 0 286.945MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 19.706 0 19.706 22.801 0 22.801Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer19.706 0 19.706 22.801 0 22.801YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 11.631 0 11.631 31.986 0 31.986DİĞER AKTİFLERI-17 200.518 9.849 210.367 117.983 3.443 121.426VARLIKLAR TOPLAMI10.895.075 16.303.060 27.198.135 11.236.016 9.719.496 20.955.512YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARII-1 8.707.493 12.059.115 20.766.608 7.293.824 7.888.582 15.182.406ALINAN KREDİLERII-3 2.126.010 1.081.003 3.207.013 1.696.275 1.995.064 3.691.339PARA PİYASALARINA BORÇLAR16.655 0 16.655 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER13.654 6.555 20.209 10.588 9.053 19.641Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 13.654 6.555 20.209 10.588 9.053 19.641Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-6 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-5 138.318 368 138.686 0 0 0KARŞILIKLARII-7 123.775 22.572 146.347 133.279 7.922 141.201Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı31.686 0 31.686 23.228 0 23.228Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar92.089 22.572 114.661 110.051 7.922 117.973CARİ VERGİ BORCUII-8 69.535 0 69.535 67.187 0 67.187ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-10 0 493.144 493.144 0 0 0Krediler0 493.144 493.144 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-4 385.965 112.081 498.046 298.399 28.113 326.512ÖZKAYNAKLARII-11 1.826.594 15.298 1.841.892 1.527.392 -166 1.527.226Ödenmiş Sermaye1.020.000 0 1.020.000 1.020.000 0 1.020.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.189 0 -1.189 -1.189 0 -1.189Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler13.502 15.298 28.800 -20.125 -166 -20.291Kar Yedekleri214.828 0 214.828 209.828 0 209.828Yasal Yedekler20.115 0 20.115 20.115 0 20.115Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler181.037 0 181.037 181.037 0 181.037Diğer Kar Yedekleri13.676 0 13.676 8.676 0 8.676Kar veya Zarar567.949 0 567.949 318.878 0 318.878Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı313.878 0 313.878 -6.519 0 -6.519Dönem Net Kâr veya Zararı254.071 0 254.071 325.397 0 325.397Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.407.999 13.790.136 27.198.135 11.026.944 9.928.568 20.955.512Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERIII-1 9.362.715 16.976.793 26.339.508 5.290.596 8.297.999 13.588.595GARANTİ VE KEFALETLER4.383.652 2.817.351 7.201.003 3.468.753 2.155.313 5.624.066Teminat Mektupları4.314.397 2.269.011 6.583.408 3.452.275 1.729.014 5.181.289Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler38.272 0 38.272 23.842 9.820 33.662Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 305.629 305.629 0 210.021 210.021Diğer Teminat Mektupları4.276.125 1.963.382 6.239.507 3.428.433 1.509.173 4.937.606Banka Kredileri4.639 48.149 52.788 4.359 23.653 28.012İthalat Kabul Kredileri4.639 48.149 52.788 4.359 23.653 28.012Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler64.616 500.191 564.807 12.119 402.646 414.765Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler64.616 500.191 564.807 12.119 402.646 414.765Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 954.615 2.047.828 3.002.443 408.980 732.956 1.141.936Cayılamaz Taahhütler954.615 2.047.828 3.002.443 408.980 732.956 1.141.936Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri267.563 2.047.828 2.315.391 199.041 732.956 931.997İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri502.031 0 502.031 93.447 0 93.447Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri141.620 0 141.620 93.859 0 93.859İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.382 0 3.382 3.382 0 3.382Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri24.339 0 24.339 12.570 0 12.570Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler15.680 0 15.680 6.681 0 6.681Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 4.024.448 12.111.614 16.136.062 1.412.863 5.409.730 6.822.593Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.024.448 12.111.614 16.136.062 1.412.863 5.409.730 6.822.593Vadeli Alım-Satım İşlemleri4.013.707 11.555.807 15.569.514 1.395.538 5.273.833 6.669.371Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.668.117 4.400.175 8.068.292 1.236.056 2.159.762 3.395.818Vadeli Döviz Satım İşlemleri345.590 7.155.632 7.501.222 159.482 3.114.071 3.273.553Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri10.741 555.807 566.548 17.325 135.897 153.222Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER110.439.771 5.689.227 116.128.998 87.100.120 2.485.811 89.585.931EMANET KIYMETLER4.319.073 2.807.442 7.126.515 3.287.567 501.498 3.789.065Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.798.143 7.977 1.806.120 1.073.999 219 1.074.218Tahsile Alınan Çekler1.106.133 140.689 1.246.822 779.942 80.881 860.823Tahsile Alınan Ticari Senetler310.250 7.424 317.674 336.794 10.292 347.086Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar1.104.547 2.651.352 3.755.899 1.096.832 410.106 1.506.938REHİNLİ KIYMETLER106.120.698 2.881.785 109.002.483 83.812.553 1.984.313 85.796.866Menkul Kıymetler703.968 16.638 720.606 367.817 15.467 383.284Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia907.866 182.694 1.090.560 810.667 157.265 967.932Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul17.577.788 0 17.577.788 14.090.933 0 14.090.933Diğer Rehinli Kıymetler86.930.196 2.682.453 89.612.649 68.542.256 1.811.581 70.353.837Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI119.802.486 22.666.020 142.468.506 92.390.716 10.783.810 103.174.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.400.921 -912.187Alınan Kar Payları1.425.125 928.345Ödenen Kar Payları-1.091.728 -605.565Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar98.603 48.519Elde Edilen Diğer Kazançlar0 896Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar73.319 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-158.654 -103.494Ödenen Vergiler-107.741 -48.032Diğer1.161.997 -1.132.856Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.673.831 -782.384Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-795.479 -89.179Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-504.824 -198.948Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.124.167 -3.356.890Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış123.687 -131.918Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-160.221 150.423Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)5.048.055 2.679.191Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)12.661 -10.183Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)74.119 175.120Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.074.752 -1.694.571YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.221.237 -525.219İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-43.996 -33.464Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.771.170 -954.348Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar212.289 462.593Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-618.360 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-69.529 2.080.075Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.923.893 12.546.508Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.993.422 -10.581.433İhraç Edilen Sermaye Araçları0 115.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi77.059 335.152Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)861.045 195.437Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.417.635 1.300.475Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.278.680 1.495.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797642BIST