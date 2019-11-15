***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)254.686 224.520DİĞER KAPSAMLI GELİRLER49.091 -25.615Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar49.091 -25.615Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri62.265 -33.488Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.174 7.873TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)303.777 198.905Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 0 138.267 1.108.020 0 1.108.020TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518Yeni Bakiye905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 -6.518 138.267 1.101.502 0 1.101.502Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.615 0 -25.615 0 0 224.520 198.905 0 198.905Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 115.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 -177 -177 0 0 0 0 0 0 0 -177 0 -177Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.267 0 -138.267 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.267 0 -138.267 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.735 0 -32.735 209.963 -6.518 224.520 1.415.230 0 1.415.230Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.325 0 -20.325 211.340 -6.519 325.397 1.528.704 0 1.528.704TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.325 0 -20.325 211.340 -6.519 325.397 1.528.704 0 1.528.704Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.091 0 49.091 0 0 254.686 303.777 0 303.777Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 320.397 -325.397 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 -325.397 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.189 0 -1.189 0 28.766 0 28.766 216.340 313.878 254.686 1.843.985 0 1.843.985Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİIV-1 1.697.156 1.185.717 608.700 473.624Kredilerden Alınan Kar Payları1.476.038 1.053.905 513.679 419.235Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler17.342 16.053 4.752 6.261Bankalardan Alınan Gelirler4.138 5.490 1.336 3.055Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler156.862 101.226 68.504 42.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.167 0 3.575 -4.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar139.911 101.226 59.488 46.104İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler9.784 0 5.441 0Finansal Kiralama Gelirleri11.991 6.474 4.459 2.571Diğer Kar Payı Gelirleri30.785 2.569 15.970 495KÂR PAYI GİDERLERİ (-)IV-2 -1.263.780 -735.197 -428.997 -288.625Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-929.198 -588.134 -310.219 -217.482Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-48.563 -30.148 -14.679 -16.348Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-8.869 -4.133 -5.606 -2.932İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-261.398 -112.782 -92.738 -51.863Kiralama Kar Payı Giderleri-15.752 0 -5.755 0Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)433.376 450.520 179.703 184.999NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ62.605 35.997 25.198 9.046Alınan Ücret ve Komisyonlar99.203 53.112 38.214 17.219Gayri Nakdi Kredilerden52.094 26.447 17.906 9.797DiğerIV-12 47.109 26.665 20.308 7.422Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-36.598 -17.115 -13.016 -8.173Gayri Nakdi Kredilere-43 -49 0 -1DiğerIV-12 -36.555 -17.066 -13.016 -8.172TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 379.291 189.369 109.428 92.098Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-4.648 -3.206 -3.249 -419Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)351.833 151.425 97.844 62.807Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)32.106 41.150 14.833 29.710DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 75.299 11.760 21.558 6.849FAALİYET BRÜT KÂRI950.571 687.646 335.887 292.992BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -237.563 -76.189 -73.996 -39.374DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-20.874 -78.637 -3.656 -35.795PERSONEL GİDERLERİ (-)-182.575 -115.939 -62.887 -47.764DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -167.942 -132.601 -52.802 -43.970NET FAALİYET KARI (ZARARI)341.617 284.280 142.546 126.089BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 341.617 284.280 142.546 126.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -86.931 -59.760 -39.211 -26.625Cari Vergi Karşılığı-79.727 -61.959 -26.216 -28.497Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-19.330 -7.960 -9.846 -3.354Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12.126 10.159 -3.149 5.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 254.686 224.520 103.335 99.464DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 254.686 224.520 103.335 99.464Grubun Karı (Zararı)254.686 224.520 103.335 99.464Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00250000 0,00242000 0,00102000 0,00104000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.448.780 9.473.971 10.922.751 1.988.246 5.007.309 6.995.555Nakit ve Nakit Benzerleri161.069 6.542.084 6.703.153 942.499 4.582.514 5.525.013Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 158.441 4.793.960 4.952.401 942.519 3.193.471 4.135.990BankalarI-3 2.723 1.754.306 1.757.029 783 1.392.839 1.393.622Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-95 -6.182 -6.277 -803 -3.796 -4.599Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 794.998 794.998 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 794.998 794.998 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 1.223.142 2.070.682 3.293.824 1.028.640 409.634 1.438.274Devlet Borçlanma Senetleri1.090.726 2.070.682 3.161.408 928.011 409.634 1.337.645Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar132.416 0 132.416 100.629 0 100.629Türev Finansal Varlıklar64.569 66.207 130.776 17.107 15.161 32.268Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-2 64.569 66.207 130.776 17.107 15.161 32.268Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.759.645 6.819.240 15.578.885 8.779.246 4.708.744 13.487.990KredilerI-5 9.043.347 6.274.312 15.317.659 8.906.282 4.660.946 13.567.228Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 58.366 92.797 151.163 47.192 75.141 122.333İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 0 503.262 503.262 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 503.262 503.262 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-342.068 -51.131 -393.199 -174.228 -27.343 -201.571SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.719 0 4.719 4.896 0 4.896İştirakler (Net)I-7 4.719 0 4.719 4.896 0 4.896Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.719 0 4.719 4.896 0 4.896Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 422.149 0 422.149 286.945 0 286.945MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 19.706 0 19.706 22.801 0 22.801Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer19.706 0 19.706 22.801 0 22.801YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 11.608 0 11.608 31.986 0 31.986DİĞER AKTİFLERI-17 200.565 9.849 210.414 117.986 3.443 121.429VARLIKLAR TOPLAMI10.867.172 16.303.060 27.170.232 11.232.106 9.719.496 20.951.602YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARII-1 8.705.289 12.059.115 20.764.404 7.292.238 7.888.582 15.180.820ALINAN KREDİLERII-3 21.808 1.081.003 1.102.811 7 1.995.064 1.995.071PARA PİYASALARINA BORÇLAR16.655 0 16.655 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.076.385 0 2.076.385 1.692.434 0 1.692.434GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER13.654 6.555 20.209 10.588 9.053 19.641Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 13.654 6.555 20.209 10.588 9.053 19.641Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-6 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-5 138.318 368 138.686 0 0 0KARŞILIKLARII-7 123.775 22.572 146.347 133.279 7.922 141.201Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı31.686 0 31.686 23.228 0 23.228Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar92.089 22.572 114.661 110.051 7.922 117.973CARİ VERGİ BORCUII-8 69.580 0 69.580 67.195 0 67.195ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-10 0 493.144 493.144 0 0 0Krediler0 493.144 493.144 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-4 385.945 112.081 498.026 298.367 28.113 326.480ÖZKAYNAKLARII-11 1.828.687 15.298 1.843.985 1.528.926 -166 1.528.760Ödenmiş Sermaye1.020.000 0 1.020.000 1.020.000 0 1.020.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.189 0 -1.189 -1.189 0 -1.189Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler13.468 15.298 28.766 -20.108 -166 -20.274Kar Yedekleri216.340 0 216.340 209.963 0 209.963Yasal Yedekler20.191 0 20.191 20.122 0 20.122Statü Yedekleri1.436 0 1.436 0 0 0Olağanüstü Yedekler181.037 0 181.037 181.165 0 181.165Diğer Kar Yedekleri13.676 0 13.676 8.676 0 8.676Kar veya Zarar568.564 0 568.564 320.260 0 320.260Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı313.878 0 313.878 -6.519 0 -6.519Dönem Net Kâr veya Zararı254.686 0 254.686 326.779 0 326.779Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.380.096 13.790.136 27.170.232 11.023.034 9.928.568 20.951.602Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERIII-1 9.362.715 16.976.793 26.339.508 5.290.596 8.297.999 13.588.595GARANTİ VE KEFALETLER4.383.652 2.817.351 7.201.003 3.468.753 2.155.313 5.624.066Teminat Mektupları4.314.397 2.269.011 6.583.408 3.452.275 1.729.014 5.181.289Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler38.272 0 38.272 23.842 9.820 33.662Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 305.629 305.629 0 210.021 210.021Diğer Teminat Mektupları4.276.125 1.963.382 6.239.507 3.428.433 1.509.173 4.937.606Banka Kredileri4.639 48.149 52.788 4.359 23.653 28.012İthalat Kabul Kredileri4.639 48.149 52.788 4.359 23.653 28.012Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler64.616 500.191 564.807 12.119 402.646 414.765Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler64.616 500.191 564.807 12.119 402.646 414.765Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 954.615 2.047.828 3.002.443 408.980 732.956 1.141.936Cayılamaz Taahhütler954.615 2.047.828 3.002.443 408.980 732.956 1.141.936Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri267.563 2.047.828 2.315.391 199.041 732.956 931.997İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri502.031 0 502.031 93.447 0 93.447Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri141.620 0 141.620 93.859 0 93.859İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.382 0 3.382 3.382 0 3.382Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri24.339 0 24.339 12.570 0 12.570Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler15.680 0 15.680 6.681 0 6.681Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 4.024.448 12.111.614 16.136.062 1.412.863 5.409.730 6.822.593Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.024.448 12.111.614 16.136.062 1.412.863 5.409.730 6.822.593Vadeli Alım-Satım İşlemleri4.013.707 11.555.807 15.569.514 1.395.538 5.273.833 6.669.371Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.668.117 4.400.175 8.068.292 1.236.056 2.159.762 3.395.818Vadeli Döviz Satım İşlemleri345.590 7.155.632 7.501.222 159.482 3.114.071 3.273.553Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri10.741 555.807 566.548 17.325 135.897 153.222Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER110.439.771 5.689.227 116.128.998 87.100.120 2.485.811 89.585.931EMANET KIYMETLER4.319.073 2.807.442 7.126.515 3.287.567 501.498 3.789.065Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.798.143 7.977 1.806.120 1.073.999 219 1.074.218Tahsile Alınan Çekler1.106.133 140.689 1.246.822 779.942 80.881 860.823Tahsile Alınan Ticari Senetler310.250 7.424 317.674 336.794 10.292 347.086Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar1.104.547 2.651.352 3.755.899 1.096.832 410.106 1.506.938REHİNLİ KIYMETLER106.120.698 2.881.785 109.002.483 83.812.553 1.984.313 85.796.866Menkul Kıymetler703.968 16.638 720.606 367.817 15.467 383.284Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia907.866 182.694 1.090.560 810.667 157.265 967.932Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul17.577.788 0 17.577.788 14.090.933 0 14.090.933Diğer Rehinli Kıymetler86.930.196 2.682.453 89.612.649 68.542.256 1.811.581 70.353.837Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI119.802.486 22.666.020 142.468.506 92.390.716 10.783.810 103.174.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.377.752 -912.187Alınan Kar Payları1.408.768 928.345Ödenen Kar Payları-1.075.101 -605.565Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar99.203 48.519Elde Edilen Diğer Kazançlar0 896Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar73.319 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-158.676 -103.494Ödenen Vergiler-107.741 -48.032Diğer1.137.980 -1.132.856Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.672.986 -782.384Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-795.479 -89.179Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-504.824 -198.948Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.124.167 -3.356.890Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış123.666 -131.918Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-160.221 150.423Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)5.047.437 2.679.191Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)12.661 -10.183Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)73.913 175.120Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.050.738 -1.694.571YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.197.223 -525.219İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-43.996 -33.464Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.747.156 -954.348Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar212.289 462.593Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-618.360 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-69.529 2.080.075Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.899.910 12.546.508Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.969.439 -10.581.433İhraç Edilen Sermaye Araçları0 115.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi77.059 335.152Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)861.045 195.437Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.417.635 1.300.475Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.278.680 1.495.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799211BIST