***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2019 16:55
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızda Hazine ve Strateji İş Ailesi Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapan Sn. Ali GÜNEY 16 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılarak 17 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye Genel Müdür unvanı ile atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793779
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