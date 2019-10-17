***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Hazine ve Strateji İş Ailesi Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapan Sn. Ali GÜNEY 16 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılarak 17 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye Genel Müdür unvanı ile atanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793779BIST