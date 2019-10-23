***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2019 17:17
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22/10/2019 Tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş ("VKŞ") aracılığıyla, Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin ( Seri: III-61.1 RG. 07.06.2013, 28670 ("Tebliğ") 10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 12.000.000.000.-TL (OnikiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794390
BIST
18:0599.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.898,80
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.851
En Düşük
98.637
18:055,7293
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,0791
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7250
18:056,3777
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0860
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,3668
18:05274,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -3,01
|Açılış
|: 274,87
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
274,66
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.610.637
|% 19,42
|
|ATSYH
|0,70
|394.576
|% 18,64
|
|KLNMA
|40,30
|33.646.642
|% 14,81
|
|DOKTA
|36,50
|10.031.679
|% 14,42
|
|QNBFL
|28,30
|428.973
|% 13,20
|
|SANEL
|3,70
|299.605
|% -12,32
|
|ORMA
|3,00
|129.057
|% -9,09
|
|PRZMA
|3,93
|185.299
|% -6,21
|
|DGGYO
|2,90
|24.739.005
|% -5,84
|
|YYAPI
|0,45
|8.028.196
|% -4,26
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 1,98
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 2,77
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 11,69
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 8,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3605
|7,3974
|% -1,29
|
|Frank
|5,7579
|5,7926
|% -1,53
|
|Riyal
|1,5228
|1,5304
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|4,90
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|1,28
|
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