***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 16:24
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Bankamızda Operasyon İş Ailesi Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapan Sn. Erhan ÇETİNKAYA 19 Aralık 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılarak 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na Başkan Yardımcısı unvanı ile atanmıştır."
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804582
BIST
17:40111.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 637,37
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:405,9397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:406,5854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:40282,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 282,44
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,40
|740.438.001
|% 20,00
|
|MTRYO
|7,01
|10.817.524
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.730
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.430.163
|% 13,01
|
|GOODY
|3,99
|166.247.575
|% 10,83
|
|GLBMD
|1,61
|18.622.713
|% -14,81
|
|EUKYO
|1,76
|7.866.850
|% -14,56
|
|FLAP
|4,39
|64.830.877
|% -13,41
|
|EUYO
|1,19
|10.777.008
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,30
|18.685.510
|% -10,34
|
|KOZAA
|10,36
|1.191.786.791
|% 9,75
|
|THYAO
|13,73
|924.126.940
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,40
|740.438.001
|% 20,00
|
|SISE
|5,25
|401.183.056
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,60
|392.743.482
|% 3,88
|
|IHLGM
|0,97
|187.075.783
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,70
|274.788.312
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,44
|176.612.994
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,36
|1.191.786.791
|% 9,75
|
|KRDMD
|2,55
|260.407.214
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7173
|7,7560
|% 0,08
|
|Frank
|6,0270
|6,0633
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5781
|1,5861
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,12
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,17
|