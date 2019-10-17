***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİKRAM GÖKTAŞ Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET OCAK Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıERHAN ÇETİNKAYA Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetim Kurulu ÜyesiBÜLENT TABAN Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıBETÜL YILMAZ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAHMET İLYAS ÇÖLLÜ Uluslararası Bankacılık MüdürüTARIK BÖREKÇİ Hazine MüdürüEVREN UÇAK Uluslararası Bankacılık YönetmeniHÜSEYİN BERAT BULUT Hazine YönetmeniZAFER TAŞDELEN Hazine Operasyon YönetmeniSELÇUK ZÜLFİKAR Hazine Yönetmenihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793775BIST