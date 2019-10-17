***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.10.2019 16:51
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İKRAM GÖKTAŞ Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET OCAK Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
ERHAN ÇETİNKAYA Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT TABAN Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
BETÜL YILMAZ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AHMET İLYAS ÇÖLLÜ Uluslararası Bankacılık Müdürü
TARIK BÖREKÇİ Hazine Müdürü
EVREN UÇAK Uluslararası Bankacılık Yönetmeni
HÜSEYİN BERAT BULUT Hazine Yönetmeni
ZAFER TAŞDELEN Hazine Operasyon Yönetmeni
SELÇUK ZÜLFİKAR Hazine Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793775
BIST