GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.10.2019 16:51
GÜNCEL HABERLER

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İKRAM GÖKTAŞ Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET OCAK Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
ERHAN ÇETİNKAYA Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT TABAN Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
BETÜL YILMAZ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AHMET İLYAS ÇÖLLÜ Uluslararası Bankacılık Müdürü
TARIK BÖREKÇİ Hazine Müdürü
EVREN UÇAK Uluslararası Bankacılık Yönetmeni
HÜSEYİN BERAT BULUT Hazine Yönetmeni
ZAFER TAŞDELEN Hazine Operasyon Yönetmeni
SELÇUK ZÜLFİKAR Hazine Yönetmeni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793775


BIST




BIST USD EURO ALTIN
18:0594.896
Değişim :  0,81% |  759,01
Açılış :  94.134  
Önceki Kapanış :  94.137  
En Yüksek
95.090 En Düşük
93.032
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru