***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.12.2019 16:26
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İKRAM GÖKTAŞ Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET OCAK Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
BÜLENT TABAN Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
BETÜL YILMAZ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804583
BIST
17:40111.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 637,37
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:405,9397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:406,5854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:40282,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 282,44
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,40
|740.438.001
|% 20,00
|
|MTRYO
|7,01
|10.817.524
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.730
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.430.163
|% 13,01
|
|GOODY
|3,99
|166.247.575
|% 10,83
|
|GLBMD
|1,61
|18.622.713
|% -14,81
|
|EUKYO
|1,76
|7.866.850
|% -14,56
|
|FLAP
|4,39
|64.830.877
|% -13,41
|
|EUYO
|1,19
|10.777.008
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,30
|18.685.510
|% -10,34
|
|KOZAA
|10,36
|1.191.786.791
|% 9,75
|
|THYAO
|13,73
|924.126.940
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,40
|740.438.001
|% 20,00
|
|SISE
|5,25
|401.183.056
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,60
|392.743.482
|% 3,88
|
|IHLGM
|0,97
|187.075.783
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,70
|274.788.312
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,44
|176.612.994
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,36
|1.191.786.791
|% 9,75
|
|KRDMD
|2,55
|260.407.214
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7173
|7,7560
|% 0,08
|
|Frank
|6,0270
|6,0633
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5781
|1,5861
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|0,28
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,27
|