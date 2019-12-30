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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2019 17:29
GÜNCEL HABERLER



***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÖZTÜRK ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Dünya Ticaret Merkezi Meclis Üyesi, Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi
İLHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Vadi Trade - Çarşamba Tarım Yönetim Kurulu Başkanı
İKRAM GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
NACİ AĞBAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı
OSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Hazine Müsteşarı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805867


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IHGZT 5,68 9.072.715 % 19,83  
BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
IHYAY 1,03 119.507.368 % 13,19  
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Sterlin 7,7721 7,8111 % 0,07  
Frank 6,1148 6,1516 % 0,42  
Riyal 1,5796 1,5876 % -0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,39  
Altın Gr. 289 290 0,12  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,93 17,98 0,20  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 66,75 66,75 -0,12  
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