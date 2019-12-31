***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.12.2019 12:25
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÖZTÜRK ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Dünya Ticaret Merkezi Meclis Üyesi, Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi
İLHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Vadi Trade - Çarşamba Tarım Yönetim Kurulu Başkanı
İKRAM GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
NACİ AĞBAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı
OSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Mülga Hazine Müsteşarı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806099
BIST
16:08114.859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 105,18
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:085,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
16:086,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:08290,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,23
|Açılış
|: 290,99
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.996.742
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|IHEVA
|3,07
|4.183.135
|% 13,70
|
|KLMSN
|20,70
|81.725.174
|% 12,44
|
|ADBGR
|6,99
|19.682.024
|% 12,20
|
|KLGYO
|3,79
|158.555.712
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,90
|20.011.009
|% -8,78
|
|THYAO
|14,43
|1.021.566.678
|% 0,84
|
|ASELS
|20,94
|656.185.921
|% 2,25
|
|PETKM
|3,80
|478.954.102
|% 1,60
|
|ISGYO
|1,73
|319.613.783
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|297.115.594
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|319.613.783
|% -0,57
|
|PETKM
|3,80
|478.954.102
|% 1,60
|
|ODAS
|2,08
|244.793.332
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,23
|136.812.138
|% 0,82
|
|IHYAY
|1,05
|115.856.023
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8260
|7,8652
|% 0,71
|
|Frank
|6,1339
|6,1708
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,23
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.918
|1.966
|10,61
|
|Yarım
|927
|951
|5,13
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-0,47
|
Seans Raporu
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16:23XU100
Endeks 114, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 6, 840.00 milyon TL de
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16:22ODAS
Yüzde 5.03 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 770, 928 adet işlem
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16:20ADANA
Yüzde 6.02 oranında artışla 9.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 032, 276 adet işlem
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16:19YGYO
Yüzde 8.20 oranında artışla 0.66 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 522, 520 adet işlem
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16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, TCELL