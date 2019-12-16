***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2019 16:41
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803664
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0355
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9247
En Düşük
5,8830
18:056,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
18:05280,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,44
|Açılış
|: 280,82
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,47
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|FORMT
|3,10
|100.182
|% 6,90
|
|RALYH
|7,31
|103.490
|% 6,72
|
|QNBFB
|27,00
|41.056.298
|% 3,77
|
|SMART
|7,39
|2.558.990
|% -3,65
|
|HUBVC
|13,00
|16.254.961
|% -3,56
|
|NATEN
|12,20
|9.990.746
|% -3,48
|
|SUMAS
|10,03
|10.641
|% -3,37
|
|IDEAS
|3,33
|105.816
|% -2,35
|
|YKSLN
|6,05
|20.995.254
|% -1,94
|
|HUBVC
|13,00
|16.254.961
|% -3,56
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|PAPIL
|7,46
|10.661.415
|% -2,23
|
|NATEN
|12,20
|9.990.746
|% -3,48
|
|AKENR
|1,02
|23.083.273
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,14
|175.602.816
|% -0,97
|
|ALARK
|5,47
|119.532.863
|% -0,73
|
|ASELS
|19,22
|308.179.484
|% -0,92
|
|ATLAS
|1,59
|20.913.410
|% 10,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7207
|7,7594
|% 0,23
|
|Frank
|6,0134
|6,0496
|% 0,59
|
|Riyal
|1,5744
|1,5823
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-0,44
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,51
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|66,19
|66,19
|0,09
|