***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2020 10:55
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814701
BIST
11:08120.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,51
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
120.064
11:085,9388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9485
En Düşük
5,9298
11:086,5421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5588
En Düşük
6,5375
11:08301,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,01
|Açılış
|: 301,58
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,69
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,70
|131.594.430
|% 15,20
|
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|
|VKING
|4,47
|3.545.630
|% 14,91
|
|NIBAS
|6,30
|94.500
|% 13,11
|
|GRNYO
|1,70
|33.517.989
|% 12,58
|
|RYSAS
|10,41
|2.129.349
|% -9,56
|
|EGCYH
|0,40
|152.583
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,67
|43.529
|% -8,22
|
|HUBVC
|41,98
|12.463.450
|% -8,14
|
|ALCTL
|16,00
|6.182.998
|% -5,88
|
|THYAO
|14,26
|391.784.368
|% 1,13
|
|PETKM
|4,09
|187.793.228
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,97
|179.376.925
|% 0,34
|
|KLGYO
|4,70
|131.594.430
|% 15,20
|
|KRSTL
|2,12
|119.018.735
|% 11,58
|
|KRDMD
|2,97
|179.376.925
|% 0,34
|
|KRSTL
|2,12
|119.018.735
|% 11,58
|
|PETKM
|4,09
|187.793.228
|% 0,25
|
|CEMAS
|1,28
|48.364.536
|% 0,79
|
|EKGYO
|1,66
|60.561.198
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7109
|7,7496
|% -0,34
|
|Frank
|6,0909
|6,1276
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|-4,60
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,02
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|B. Petrol
|58,41
|58,41
|-0,17
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