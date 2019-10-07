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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

07.10.2019 15:37
GÜNCEL HABERLER

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Açıklama

  7 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  (III-48.5)  sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar  Tebliği'nin  36.maddesinin c bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım  Ortaklıklarının  işlem yaptıkları aracı kuruluşların unvanı, sabit  sermayeli ortaklık  adına ilgili dönemde anılan aracı kuruluşlara ödenen  komisyon tutarı,  ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarını  aynı dönemdeki  ortalama net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın  her  üç aylık  dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı  başından  itibaren kümülatif olarak KAP'ta kamuya açıklanması  zorunluluğu gereği,  şirketimizce Ocak - Eylül 2019 dönemi Aracılık  Hizmetleri için ödenen  komisyonlar ile ilgili bilgilere  aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
BPP (7 gün üstü)   : %0,0005*gün

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,01
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,002
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,002
BPP (günlük)
% 0,00275
Ters Repo (O/N)
% 0,00075
Ters Repo (vadeli)
% 0,00075
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
953 288 1.241 1.475 2.716
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
15.092 13.177 28.269 13.625 41.894
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
16.045 13.465 29.510 15.100 44.610
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
17.587.517 18.154.068 18.001.009 18.501.885 18.166.163
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,089852 % 0,074171 % 0,163935 % 0,081613 % 0,245566



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790873


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