GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

06.01.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

7 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36.maddesinin c bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının işlem yaptıkları aracı kuruluşların unvanı, sabit sermayeli ortaklık adına ilgili dönemde anılan aracı kuruluşlara  ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarını aynı dönemdeki ortalama net aktif değerine oranı bilgilerini,  yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve  takvim yılı başından  itibaren kümülatif olarak KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, şirketimizce Ocak - Aralık 2019 dönemi  Aracılık Hizmetleri için ödenen komisyonlar ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
BPP (7 gün üstü)   : %0,0005*gün

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,01
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,002
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,002
BPP (günlük)
% 0,00275
Ters Repo (O/N)
% 0,00075
Ters Repo (vadeli)
% 0,00075
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
953 288 1.241 1.475 2.716 1.748 4.464
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
15.092 13.177 28.269 13.625 41.894 13.841 55.735
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
16.045 13.465 29.510 15.100 44.610 15.589 60.199
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
17.587.517 18.154.068 18.001.009 18.501.885 18.166.163 18.772.966 18.323.932
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,089852 % 0,074171 % 0,163935 % 0,081613 % 0,245566 % 0,08304 % 0,328527



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808006


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05111.413
Değişim :  -2,00% |  -2.271,31
Açılış :  112.532  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
112.973 En Düşük
111.212
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 2,51 11.505.514 % 14,61  
ALGYO 96,40 271.312.144 % 13,55  
DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8298 7,8690 % 0,55  
Frank 6,1382 6,1751 % 0,29  
Riyal 1,5855 1,5934 % -0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.567 1.567 18,16  
Altın Gr. 301 301 3,26  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,15 18,19 0,14  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,02  
B. Petrol 68,81 68,81 0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru