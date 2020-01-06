***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
06.01.2020 18:12
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
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Açıklama
7 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36.maddesinin c bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının işlem yaptıkları aracı kuruluşların unvanı, sabit sermayeli ortaklık adına ilgili dönemde anılan aracı kuruluşlara ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarını aynı dönemdeki ortalama net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, şirketimizce Ocak - Aralık 2019 dönemi Aracılık Hizmetleri için ödenen komisyonlar ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
BPP (7 gün üstü) : %0,0005*gün
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,01
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,002
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,002
BPP (günlük)
% 0,00275
Ters Repo (O/N)
% 0,00075
Ters Repo (vadeli)
% 0,00075
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
953 288 1.241 1.475 2.716 1.748 4.464
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
15.092 13.177 28.269 13.625 41.894 13.841 55.735
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
16.045 13.465 29.510 15.100 44.610 15.589 60.199
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
17.587.517 18.154.068 18.001.009 18.501.885 18.166.163 18.772.966 18.323.932
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,089852 % 0,074171 % 0,163935 % 0,081613 % 0,245566 % 0,08304 % 0,328527
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808006
BIST