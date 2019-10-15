***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
15.10.2019 17:37
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Açıklamalar
27 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36.maddesinin e bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin unvanı ve ödeme tutarı ile birlikte ödemenin yapılmasına takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, şirketimizce 15.10.2019 tarihinde personele yapılan ikramiye ödemeleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
Genel Müdür İkramiye 19.007
Müdür Yrd. İkramiye 3.280
Müfettiş İkramiye 5.142
Diğer İkramiye 4.817
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793350
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
18:055,8843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0426
|Açılış
|: 5,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,4974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0422
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4607
18:05280,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -4,08
|Açılış
|: 280,50
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
279,87