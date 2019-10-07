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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

07.10.2019 15:36
GÜNCEL HABERLER

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

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Açıklama

27 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  (III-48.5)  sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin  36.maddesinin ç bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının  19'uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yıllık komisyon ve  ücretlerin toplamının, ilgili yıl için hesaplanan  ortalama net aktif  değere oranını yılın her üç aylık dönemini takip  eden 10 iş günü  içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif  olarak KAP'ta  kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, Şirketimizce Ocak  - Eylül 2019  dönemi dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için  ödenen komisyon  ve ücretler ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2019 2019 2019 2019 2019
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
8496 8496 16992 8496 25488
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
17857517 18154068 18001009 18501885 18166163
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,047577 % 0,046799 % 0,094395 % 0,04592 % 0,140305



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790869


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