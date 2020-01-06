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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

06.01.2020 18:09
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

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Açıklama

27 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar  Tebliği'nin 36.maddesinin ç bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının 19'uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yıllık  komisyon ve ücretlerin toplamının, ilgili yıl için hesaplanan ortalama  net aktif değere oranını yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 iş  günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak  KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, Şirketimizce Ocak - Aralık 2019 dönemi dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödenen  komisyon ve ücretler ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer  verilmiştir.

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı

Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
8496 8496 16992 8496 25488 8496 33984
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
17857517 18154068 18001009 18501885 18166163 18772966 18323932
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,047577 % 0,046799 % 0,094395 % 0,04592 % 0,140305 % 0,045257 % 0,185462



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807996


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DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
GEDZA 7,95 9.523.002 % 7,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8259 7,8651 % 0,50  
Frank 6,1338 6,1707 % 0,21  
Riyal 1,5858 1,5937 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.564 1.564 15,20  
Altın Gr. 300 300 2,22  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,06 18,11 0,06  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,00  
B. Petrol 69,09 69,09 0,49  
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