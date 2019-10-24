***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.743.409 1.227.094Dönem Karı (Zararı)936.185 -212.067Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.951.967 -906.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 91.348 10.324Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler167.208 155.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler167.208 155.688Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.543.465 -1.044.335Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.548.458 -1.044.335Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.993 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler332.942 -27.846Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler332.942 -27.846İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.346.472 1.548.906Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6.485.491 851.096Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-355.375 277.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-355.375 277.135Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler73 -289İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)73 -289Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.634 -12.767Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler226.195 438.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)202.760 436.127İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23.435 2.200Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-35.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.722 31.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.722 31.073Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.330.690 430.670Alınan Faiz2.541.547 888.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -128.828 -92.099YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.440 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.440 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -22.440 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -45.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.675.969 1.227.094NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.675.969 1.227.094DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.340.873 7.958.819DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.016.842 9.185.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 17.449.720Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.307 -1.307 -1.307Düzeltmelerden Sonraki Tutar20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.009.835 1.012 17.448.413 17.448.413Transferler1.012 -1.012Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-212.067 -212.067 -212.067Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.823 -212.067 17.236.346 17.236.346Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961Transferler102.296 -102.296Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)936.185 936.185 936.185Dönem Sonu Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -2.905.220 936.185 18.465.146 18.465.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 16.033.592 8.350.712Finansal Yatırımlar6 2.280.561 9.098.994Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.280.561 9.098.994Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar2.280.561 9.098.994Ticari Alacaklar7 518.285 162.910İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 518.285 162.910Diğer Alacaklar8 2.044 2.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.044 2.117Peşin Ödenmiş Giderler13 18.358 4.724İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 8.015 2.857İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.343 1.867ARA TOPLAM18.852.840 17.619.457TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.852.840 17.619.457DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 274.731 298.755Kullanım Hakkı Varlıkları14 20.581 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.314 6.037TOPLAM DURAN VARLIKLAR297.626 304.792TOPLAM VARLIKLAR19.150.466 17.924.249KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 21.735 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.735 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.735 0Ticari Borçlar7 374.438 148.243İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 348.342 145.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar26.096 2.661Kısa Vadeli Karşılıklar12 56.194 42.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar56.194 42.247Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 55.130 51.408İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler55.130 51.408ARA TOPLAM507.497 241.898TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER507.497 241.898UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 177.823 153.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar177.823 153.390TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.823 153.390TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER685.320 395.288ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.465.146 17.528.961Ödenmiş Sermaye16 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -53.474 -53.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-53.474 -53.474Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-53.474 -53.474Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 394.768 394.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -2.905.220 -3.007.516Net Dönem Karı veya Zararı936.185 102.296TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.465.146 17.528.961TOPLAM KAYNAKLAR19.150.466 17.924.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 21.897.959 59.896.523 7.652.576 11.667.179Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -19.449.842 -58.664.300 -6.813.717 -10.991.056FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.448.117 1.232.223 838.859 676.123BRÜT KAR (ZARAR)2.448.117 1.232.223 838.859 676.123Genel Yönetim Giderleri18 -1.503.528 -1.433.149 -508.415 -498.376Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 0 1.531 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.411 -12.391 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)941.178 -211.786 330.444 177.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)941.178 -211.786 330.444 177.747Finansman Giderleri20 -4.993 -281 -1.349 23SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)936.185 -212.067 329.095 177.770Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)936.185 -212.067 329.095 177.770DÖNEM KARI (ZARARI)936.185 -212.067 329.095 177.770Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları936.185 -212.067 329.095 177.770Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,04680000 -0,01060000 0,01650000 0,00890000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)936.185 -212.067 329.095 177.770Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları936.185 -212.067 329.095 177.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794576BIST