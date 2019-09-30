***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 3,3 6,85 3,22 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 0,67 4,09 4,32 2,89 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 20.000,9 6,92 6,83 136.606,15 7,61 0,73Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,24 1,22 0,4 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,66 4,58 5,63 3,72 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 80.000 15,82 12,1 968.000 53,95 5,16HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- ISCTR 40.000 6,36 6,35 254.000 14,16 1,35- YKBNK 0,72 2,54 2,42 1,74 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 9.500,92 4,61 4,62 43.894,25 2,45 0,23Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,92 0,65 0,97 0,89 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- ASELS 20.000 24,2 19,58 391.600 21,83 2,09DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 169.505,59 1.794.113,26 100 9,555B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 34,5 1,4Finansman Bonosu- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 02.10.2019 TRFVFASE1912 25,61 1 500.000 94,18 28.06.2019 25,61 98,14 499.375,67 65,5 2,66ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 700.000 762.950,2 100 4,061C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 30.09.2019 90.000 90.114,66 0,56 0,48TRP 30.09.2019 TRT060825T15 1.500.000 1.497.975 1.501.984,93 9,26 8TRP 30.09.2019 TRT060825T15 7.500.000 7.489.830 7.509.893,84 46,3 40TRP 30.09.2019 TRT010420T19 6.000.000 2.547.000 6.007.939,73 37,04 32MEVDUAT 11.10.2019 550.000 554.826,25 3,42 2,95MEVDUAT 14.10.2019 550.000 554.780,25 3,42 2,95GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.190.000 16.219.539,66 100 86,384ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.776.083,79 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.776.083,79 % 100 % 100,171B. HAZIR DEĞERLER1.941,07 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar1.941,07 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)571.995,65 % 100 % 3,051a) Takastan Alacaklar550.173,86 % 96,18 % 2,935b) Diğer Alacaklar21.821,79 % 3,82 % 0,116Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)285.919,21 % 100 % 1,525D. BORÇLAR (-)891.829,23 % 100 % 4,758a) Takasa Borçlar556.159,26 % 62,36 % 2,967b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar335.669,97 % 37,64 % 1,791NET VARLIK DEĞERİ18.744.110,49Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,94İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 27092019 38.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789185BIST