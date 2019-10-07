***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 3,22 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 2,85 0 0Metal Ana Sanayi- 10.000,9 66.806,01 3,7 0,36Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,42 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 3,8 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 80.000 949.600 52,56 5,07HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 70.000,72 393.501,68 21,78 2,1Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 4,08 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 0,9 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 20.000 382.000 21,14 2,04DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 190.005,59 1.806.622,96 100 9,655B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 100 1,406Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 200.000 263.055,2 100 1,406C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)TRP 09.10.2019 TRT080323T10 7.500.000 9.300.535 7.516.431,16 45,17 40,17TRP 10.10.2019 TRT110226T13 3.500.000 4.060.510 3.506.086,03 21,07 18,74TRP 11.10.2019 TRT050624T19 3.000.000 2.894.585 3.003.929,44 18,05 16,05TRP 07.10.2019 TRT050624T19 1.500.000 1.721.115 1.502.065,07 9,03 8,03MEVDUAT 11.10.2019 550.000 556.615 3,34 2,97MEVDUAT 14.10.2019 550.000 556.551,85 3,34 2,97GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.600.000 16.641.678,55 100 88,939ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.711.356,71 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.711.356,71 % 100 % 100,426B. HAZIR DEĞERLER2.203,67 % 100 % 0,012a) Kasab) Bankalar2.203,67 % 100 % 0,012c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)223.166,97 % 100 % 1,198a) Takastan Alacaklar203.980 % 91,4 % 1,095b) Diğer Alacaklar19.186,97 % 8,6 % 0,103Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)269.074,51 % 100 % 1,444D. BORÇLAR (-)573.904,01 % 100 % 3,08a) Takasa Borçlar193.920 % 33,79 % 1,041b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar379.984,01 % 66,21 % 2,039NET VARLIK DEĞERİ18.631.897,85Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,93İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 04102019 39.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790874BIST