***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 200,47 25.383,06 1,11 0,14Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 2,89 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 6,21 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,4 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 3,83 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 80.000 929.600 40,82 4,97Haberleşme- 2.000 25.440 1,12 0,14DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 142.500,72 932.376,63 40,94 4,99Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 3,92 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 0,86 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 20.000 364.400 16 1,95DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 244.705,59 2.277.217,8 100 12,177B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 100 1,407Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 200.000 263.055,2 100 1,407C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 14.10.2019 81.000 81.097,2 0,5 0,43TRP 14.10.2019 TRT140129T11 15.500.000 10.774.620 15.520.829,45 96,04 83MEVDUAT 14.10.2019 550.000 558.329,11 3,45 2,99GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.131.000 16.160.255,76 100 86,416ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.700.528,76 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.700.528,76 % 100 % 100,574B. HAZIR DEĞERLER1.199,31 % 100 % 0,006a) Kasab) Bankalar1.199,31c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)300.485,62 % 100 % 1,616a) Takastan Alacaklar276.010 % 91,85 % 1,484b) Diğer Alacaklar24.475,62 % 8,15 % 0,132Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)269.074,51 % 100 % 1,447D. BORÇLAR (-)677.483,17 % 100 % 3,643a) Takasa Borçlar299.825 % 44,26 % 1,612b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar377.658,17 % 55,74 % 2,031NET VARLIK DEĞERİ18.593.805,03Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,93İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 11102019 40.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792897BIST