***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 3,3 7,14 3,36 0 0- SODA 11.000 5,77 5,77 63.470 0,67 4,09 4,76 3,19 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 6,68 6,58 5,92 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- KARSN 10.000 1,18 1,18 11.800 0,5 0,06Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,24 1,2 0,4 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,66 4,58 5,7 3,76 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 80.000 15,82 11,9 952.000 40,62 5,1HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBNK 55.000 7,38 7,13 392.150 16,73 2,1- GARAN 2.500 9,53 9,53 23.825 1,02 0,13- HALKB 20.000 6,39 5,52 110.400 4,71 0,59- ISCTR 50.000 6,35 6,02 301.000 12,84 1,61- YKBNK 10.000,72 2,43 2,4 24.001,73 1,02 0,13Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 10.000,92 4,49 4,46 44.604,1 1,9 0,24Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,92 0,65 0,94 0,86 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- ASELS 22.500 23,38 18,69 420.525 17,94 2,25DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 271.005,59 2.343.793,32 100 12,565B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 100 1,41Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 700.000 762.950,2 100 1,41C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 28.10.2019 28.000 28.029,92 0,17 0,15TRP 28.10.2019 TRT060121T16 16.000.000 7.124.000 16.018.739,73 99,83 85,87GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.028.000 16.046.769,65 100 86,025ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.653.618,17 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.653.618,17 % 100 % 99,697B. HAZIR DEĞERLER1.625,8 % 100 % 0,009a) Kasab) Bankalar1.625,8 % 100 % 0,009c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)532.494,45 % 100 % 2,846a) Takastan Alacaklar508.019,63 % 95,4 % 2,715b) Diğer Alacaklar24.474,82 % 4,6 % 0,131Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)269.074,51 % 100 % 1,438D. BORÇLAR (-)746.491,59 % 100 % 3,99a) Takasa Borçlar397.885 % 53,3 % 2,127b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar348.606,59 % 46,7 % 1,863NET VARLIK DEĞERİ18.710.321,34Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,94İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 25102019 42.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795129BIST