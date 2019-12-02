***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 3,3 8,22 3,86 0 0- TUPRS 500 125,05 123,9 61.950 2,21 0,33Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 0,67 4,09 5,22 3,5 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 6,68 8,02 7,22 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,24 1,36 0,45 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,66 4,58 5,76 3,8 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 80.000 15,82 13,66 1.092.800 38,96 5,75Haberleşme- TTKOM 6.500 6,93 6,76 43.940 1,57 0,23DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBNK 5.000 7,56 7,77 38.850 1,39 0,2- GARAN 15.000 10,14 10,1 151.500 5,4 0,8- HALKB 85.000 5,97 5,77 490.450 17,48 2,58- ICBCT 11.500 5,01 4,95 56.925 2,03 0,3- ISCTR 50.000 6,33 6,15 307.500 10,96 1,62- YKBNK 35.000,72 2,51 2,4 84.001,73 2,99 0,44Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 0,92 4,49 4,99 4,59 0 0- TKFEN 2.500 18,97 18,9 47.250 1,68 0,25Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,92 0,65 1,06 0,98 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- ASELS 22.500 23,38 18,67 420.075 14,98 2,21- PAPIL 2.212 4,4 4,4 9.732,8 0,35 0,05DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 315.717,59 2.804.998,93 100 14,77B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 100 1,385Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 700.000 263.055,2 100 1,385C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 02.12.2019 405.000 405.434,4 2,55 2,13TRP 02.12.2019 TRT120128T11 1.000.000 836.175 1.001.150,68 6,29 5,27TRP 02.12.2019 TRT070727T13 7.000.000 5.486.235 7.008.054,79 44,01 36,9TRP 02.12.2019 TRT060825T15 7.500.000 7.280.380 7.509.055,48 47,16 39,54GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 15.905.000 15.923.695,35 100 83,845ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.991.749,48 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.991.749,48 % 100 % 100,929B. HAZIR DEĞERLER1.344,39 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar1.344,39 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)14.212,29 % 100 % 0,075a) Takastan Alacaklar970 % 6,83 % 0,005b) Diğer Alacaklar13.242,29 % 93,17 % 0,07Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)269.074,51 % 100 % 1,43D. BORÇLAR (-)459.387,03 % 100 % 2,441a) Takasa Borçlar98.387,8 % 21,42 % 0,523b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar360.999,23 % 78,58 % 1,918NET VARLIK DEĞERİ18.816.993,64Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,94İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 29112019 47.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801254BIST