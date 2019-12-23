***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
23.12.2019 12:20
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 3,92 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,67 4,09 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 7,88 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,53 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,66 4,07 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 83.500 1.109.060 44,36 5,91
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 200.000,72 960.001,74 38,39 5,12
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 4,81 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,92 1,08 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM 22.500 431.325 17,25 2,3
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 306.005,59 2.500.413,12 100 13,333
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 26,44 1,4
Finansman Bonosu
- 750.000 731.693,23 73,56 3,9
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 950.000 994.748,43 100 5,304
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 23.12.2019 245.000 245.222,51 1,61 1,31
TRP 23.12.2019 TRT110827T16 5.000.000 5.466.565 5.004.582,19 32,8 26,69
TRP 23.12.2019 TRT041126T11 3.500.000 3.597.240 3.503.207,53 22,96 18,68
TRP 23.12.2019 TRT050220T17 1.500.000 1.512.100 1.501.374,66 9,84 8,01
TRP 23.12.2019 TRT110827T16 5.000.000 5.466.565 5.004.582,19 32,8 26,69
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 15.245.000 15.258.969,08 100 81,363
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.754.130,63 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.754.130,63 % 100 % 99,238
B. HAZIR DEĞERLER
2.221,58 % 100 % 0,012
a) Kasa
b) Bankalar
2.221,58 % 100 % 0,012
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
446.036,23 % 100 % 2,36
a) Takastan Alacaklar
436.030 % 97,76 % 2,307
b) Diğer Alacaklar
10.006,23 % 2,24 % 0,053
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
252.949,5 % 100 % 1,338
D. BORÇLAR (-)
557.296,69 % 100 % 2,949
a) Takasa Borçlar
191.505 % 34,36 % 1,013
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
365.791,69 % 65,64 % 1,936
NET VARLIK DEĞERİ
18.898.041,25
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,94
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKFYO 20122019 50.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804765
BIST