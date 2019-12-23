***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 3,92 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 4,09 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,88 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,53 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,07 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 83.500 1.109.060 44,36 5,91HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 200.000,72 960.001,74 38,39 5,12Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 4,81 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,08 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM 22.500 431.325 17,25 2,3DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 306.005,59 2.500.413,12 100 13,333B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 26,44 1,4Finansman Bonosu- 750.000 731.693,23 73,56 3,9ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 950.000 994.748,43 100 5,304C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 23.12.2019 245.000 245.222,51 1,61 1,31TRP 23.12.2019 TRT110827T16 5.000.000 5.466.565 5.004.582,19 32,8 26,69TRP 23.12.2019 TRT041126T11 3.500.000 3.597.240 3.503.207,53 22,96 18,68TRP 23.12.2019 TRT050220T17 1.500.000 1.512.100 1.501.374,66 9,84 8,01TRP 23.12.2019 TRT110827T16 5.000.000 5.466.565 5.004.582,19 32,8 26,69GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 15.245.000 15.258.969,08 100 81,363ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.754.130,63 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.754.130,63 % 100 % 99,238B. HAZIR DEĞERLER2.221,58 % 100 % 0,012a) Kasab) Bankalar2.221,58 % 100 % 0,012c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)446.036,23 % 100 % 2,36a) Takastan Alacaklar436.030 % 97,76 % 2,307b) Diğer Alacaklar10.006,23 % 2,24 % 0,053Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)252.949,5 % 100 % 1,338D. BORÇLAR (-)557.296,69 % 100 % 2,949a) Takasa Borçlar191.505 % 34,36 % 1,013b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar365.791,69 % 65,64 % 1,936NET VARLIK DEĞERİ18.898.041,25Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,94İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 20122019 50.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804765BIST